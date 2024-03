Ο Χαβιέρ Μιλέι έκλεισε το δημόσιο μέσο ενημέρωσης της Αργεντινής - «Είναι φερέφωνο προπαγάνδας»

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων της Αργεντινής Telam βρήκαν σήμερα κλειστές τις πόρτες του, έπειτα από 80 χρόνια λειτουργίας, και τους μεταφέρθηκε το μήνυμα να «κατεβάσουν τα μολύβια» για τουλάχιστον μία εβδομάδα, αφού ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της χώρας Χαβιέρ Μιλέι δήλωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι θα κλείσει το μέσο.

Ο ιστότοπος του πρακτορείου ήταν επίσης εκτός λειτουργίας και το μήνυμα που λάμβαναν όσοι προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση ήταν ότι η σελίδα είναι υπό ανακατασκευή. Ένα εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους για επτά ημέρες. Έξω από τα γραφεία είχαν αναπτυχθεί αστυνομικοί που δεν άφηναν κανέναν να περάσει μέσα.

Αυτή η εξέλιξη εντάσσεται στην εκστρατεία του Μιλέι εναντίον μιας σειράς δημόσιων ιδρυμάτων που, όπως λέει, είναι είτε αναποτελεσματικά, είτε δαπανηρά, είτε διεφθαρμένα. Για το Telam υποστήριξε ότι είναι φερέφωνο προπαγάνδας της περονιστικής αντιπολίτευσης.

