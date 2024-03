Μια γυναίκα αστυνομικός τιμήθηκε για την προστασία μιας γυναίκας από οργισμένο όχλο που την κατηγορούσε για βλασφημία στο Πακιστάν.

Η γυναίκα βρισκόταν σε ένα εστιατόριο στη Λαχόρη, όταν οι άνθρωποι έξω από αυτό προσβλήθηκαν από την αραβική γραφή στο φόρεμά της.

Η λέξη που ήταν τυπωμένη στο φόρεμα ήταν «halwa», που σημαίνει «όμορφη» στα αραβικά, αλλά το πλήθος την πέρασε για στίχους από το Κοράνι, το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων.

Βιντεοσκοπημένο υλικό τους δείχνει να φωνάζουν να βγάλει το ένδυμα, ενώ κάποιοι φώναζαν ότι όσοι είναι ένοχοι βλασφημίας πρέπει να αποκεφαλιστούν.

Η βλασφημία τιμωρείται με θάνατο στο Πακιστάν, όπου ορισμένοι άνθρωποι έχουν λιντσαριστεί πριν ακόμη οι υποθέσεις τους οδηγηθούν σε δίκη.

Η αστυνομικός Syeda Shehrbano, βοηθός επιθεωρητή στη Λαχόρη, παρενέβη και παρακάλεσε τον εξαγριωμένο όχλο να «μας εμπιστευτεί». Κάλυψε τη γυναίκα με μια μαύρη ρόμπα και μια χρυσή μαντήλα προτού οι δυο τους περάσουν μέσα από το πλήθος, ώστε να την οδηγήσει σε ένα ασφαλές μέρος.

Taking a minute out of my day to recognise hero Police Officer Shehrbano of Lahore, Pakistan, for risking her life to save a woman from an angry mob of Muslim men who wanted to behead her because they believed she had writings from the Quran on her dress. pic.twitter.com/ehwMVQOSt5

Ο Usman Anwar, γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας της επαρχίας Punjab, δήλωσε ότι η Shehrbano «έθεσε τη ζωή της σε κίνδυνο» για να σώσει τη γυναίκα.

Σε μια τελετή στο Ραβαλπίντι, της απονεμήθηκε η υψηλότερη τιμή του Πακιστάν στην επιβολή του νόμου από τον στρατό της χώρας, ο οποίος την αποκάλεσε «ατρόμητη».

Happens only in pakistan a police officer miserably failed to perform her duty is being portrayed as hero. She only defused the situation did u acted according to law? She was supposed to put all the culprits behind the bar according to which law she let them go? https://t.co/7FSFgAfrJ1

— Sana (@SanaKrn) February 28, 2024