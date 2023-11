Πακιστάν: Διέταξαν τον φόνο 18χρονης επειδή δημοσιεύτηκε φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η αστυνομία στο Πακιστάν ερευνά τον φόνο μιας 18χρονης μετά την εντολή για την θανάτωσή της που έδωσαν οι πρεσβύτεροι χωριού επειδή εμφανιζόταν σε φωτογραφία που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ πρόκειται για το πιο πρόσφατο θύμα των λεγόμενων εγκλημάτων τιμής στη χώρα.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας αφού τζίργκα, όπως είναι γνωστά τα συμβούλια πρεσβυτέρων, διέταξε τον φόνο της νεαρής γυναίκας και φίλης της, η οποία επίσης εμφανίζεται στη φωτογραφία. Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται συγγενείς της νεκρής γυναίκας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Κάποιοι είχαν ανεβάσει (στο διαδίκτυο) φωτογραφίες των δύο κοριτσιών», δήλωσε ο Μασούντ Χαν, υποδιοικητής της αστυνομίας της περιοχής Κόλαϊ-Πάλας, στο ορεινό τμήμα του βορειοδυτικού Πακιστάν, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν.

«Αυτοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τη μία από αυτές, ενώ η αστυνομία έσωσε τη δεύτερη», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε χωρικούς.

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες γυναίκες στο Πακιστάν πέφτουν θύματα εγκλημάτων τιμής, τα οποία διαπράττουν συγγενείς τους που ισχυρίζονται ότι ενεργούν για την υπεράσπιση της τιμής της οικογένειας, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνήθως σε βαθιά συντηρητικές αγροτικές περιοχές της χώρας.

Police in Kohistan say a girl was murdered by her own family on orders of a local jirga after an ‘apparently edited’ video of her dancing with boys went viral on social media, adding the culprits would be brought to justice https://t.co/Q1ZDHzk3Mk

Ο Σάγεντ Ίρσαντ Χουσάιν Σαχ, επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνκβα, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην αστυνομία να συλλάβει αυτούς που ευθύνονται για τον φόνο της 18χρονης.

«Διεξάγουμε έρευνα», σημείωσε ο Μασούντ Χαν και πρόσθεσε ότι στον φόνο της πιστεύεται ότι εμπλέκονται άρρενες συγγενείς της νεαρής γυναίκας. Η δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην οικογένειά της μετά την έρευνα που έκανε δικαστής σχετικά με την ασφάλειά της, συμπλήρωσε.

Η δημοσίευση φωτογραφιών γυναικών θεωρείται θέμα ταμπού στην περιοχή, διευκρίνισε ο Χαν.

A young girl was k*lled allegedly on the orders of a local jirga in Kohistan after a video of her dancing with local boys went viral on social media platforms.

The video purportedly showed two girls, including the victim, dancing with local boys.

The victim’s body had been… pic.twitter.com/Py1Nk7loZU

