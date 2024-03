Ο Τομ Κρουζ δεν έχει επαφές με τη πρώην σύζυγό του Κέιτι Χολμς, που έχουν χωρίσει από το 2012, αλλά συνεισφέρει σημαντικά στα δίδακτρα του κολεγίου της κόρης του Σούρι. Για χρόνια ο Χολιγουντιανός ηθοποιός είχε αυτή την οικονομική υποχρέωση με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό.

Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο καταβάλλει ως διατροφή το ποσό των 400.000 δολαρίων. Τα χρήματα αυτά φυσικά διαχειρίζεται η πρώην σύζυγός του και μητέρα της κόρης τους, Κέιτι Χολμς.

Ωστόσο, από νομική τουλάχιστον άποψη, η εν λόγω οικονομική υποχρέωση λήγει άμεσα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την ενηλικίωση της Σούρι, η οποία κλείνει τα 18. Θυμίζουμε ότι ήρθε στον κόσμο στις 18 Απριλίου του 2006, ενώ το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι χώρισε το 2012. Τον Απρίλιο του 2024 λοιπόν που η Suri γίνεται 18, ο ηθοποιός δεν θα είναι πια υποχρεωμένος να καταβάλει τη διατροφή.

Η προοπτική αυτή αγχώνει την Κέιτι Χολιμς, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα. Όπως λέει το In Touch Weekly, «για χρόνια απολάμβανε έναν πλούσιο τρόπο ζωής. Όλα αυτά χάρη στη συνεπή υποστήριξη του Tομ. Αλλά καθώς το παιδί τους πλησιάζει στην ενηλικίωση, τόσο η μητέρα όσο και η κόρη αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον. Είναι μια τρομακτική προοπτική», δήλωσε στο περιοδικό πηγή από το περιβάλλον τους. «Θα υποβαθμιστούν από ένα εκπληκτικό βιοτικό επίπεδο σε ένα αμφίβολο, εν μία νυκτί!» προσθέτει.

Όπως εξηγεί, η ηθοποιός έχει αρχίσει να αναζητά νέες πηγές εισοδήματος. «Ψάχνει ενεργά για ρόλους και είναι πρόθυμη να επιστρέψει στη βιομηχανία. Και μην ξεχνάτε τη συμφωνία εμπιστευτικότητας που υπέγραψε με τον Κρουζ. Πρόκειται να λήξει επίσης. Αν τα πράγματα δυσκολέψουν, η Kέιτι θα μπορούσε να τα εξαργυρώσει γράφοντας ένα αποκαλυπτικό βιβλίο» καταλήγει.

