Τι παραδέχτηκε η Ολίβια Κόλμαν και «αποθεώθηκε» από τους θαυμαστές της 

Η ειλικρίνεια της Ολίβια Κόλμαν έκανε τους θαυμαστές της να την αγαπήσουν ακόμα περισσότερο. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι γενναία καθώς ομολόγησε ότι έχει κάνει πολλά μπότοξ.

Ωστόσο, η Κόλμαν θεωρείται βέβαιο ότι σταμάτησε τις παρεμβάσεις αυτές λίγο πριν αρχίσουν τα γυρίσματα της σειράς «The Crown» όπου υποδύεται τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Στην συνέντευξη που έδωσε στο Radio 2, διαπίστωσε ότι έχει γεννηθεί την ίδια χρονιά με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και σχολίασε: «Μοιάζω με την μαμά σου! Φαίνεσαι πολύ νέος, αυτό είναι πραγματικά ενοχλητικό! Πόσο μπότοξ έχεις κάνει;». Όταν ο παραγωγός απάντησε ότι δεν έχει κάνει ποτέ ρωτώντας την εάν εκείνη υποβληθεί ποτέ στην διαδικασία, η Oλίβια Κόλμαν απάντησε: «Έγώ έχω κάνει πολλά! Πονάει».

Συγκεκριμένα παραδέχθηκε ότι είναι μεγάλη θαυμάστρια του μπότοξ. Η 50χρονη πρωταγωνίστρια του «Crown» που γεννήθηκε το 1974 ανέφερε: «Νιώθεις σαν να έχεις βελόνες στο πρόσωπό σου», αστειεύτηκε όταν ρωτήθηκε αν η διαδικασία πονάει.

Οι θαυμαστές της λάτρεψαν την ειλικρίνειά της και το πνεύμα της, με έναν να σχολιάζει: «Τόσο αναζωογονητικό!», έγραψε κάποιος θαυμαστής της με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Θεέ μου, την αγαπώ».

Ενώ πολλοί διάσημοι δεν αποκαλύπτουν ότι κάνουν μπότοξ -και κάποιοι έχουν μιλήσει εναντίον των «ενέσιμων» ή τα έχουν αποκηρύξει μετά από κακές εμπειρίες- η Κόλμαν ήταν ειλικρινής για την αγάπη της για τα μπότοξ, λέγοντας στους «Times» το 2021 ότι έπρεπε να μοιράζει τις θεραπείες της μεταξύ κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ρόλων. «Έχω κάνει μπότοξ και το αγάπησα», είχε πει η ηθοποιός.

