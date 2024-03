Η πολύτιμη συμβουλή του Ντι Κάπριο στον Τίμοθι Σαλαμέ 

Ο Τίμοθι Σαλαμέ, μόλις στα 28 του χρόνια, έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο διάσημους ηθοποιούς της γενιάς του. Από τη πρώτη του μεγάλη ερμηνεία της καριέρας του στην ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο «Να Με Φωνάζεις Με Τ’ Ονομά Σου» μέχρι και σήμερα έχει καταφέρει να κατακτήσει και τις καρδιές πολλών θαυμαστών και θαυμαστριών του.

Αυτές τις μέρες ο δημοφιλής ηθοποιός βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα χάρη στη συμμετοχή του στην ταινια «Dune 2», η οποία έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες του κόσμου. Μπορεί ο Σαλαμέ να υποδύεται έναν τύπο «σούπερ ήρωα» ως Πολ Ατρείδης στη μεγαλόπνοη ταινία του Ντένις Βιλενέβ, ωστόσο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του είχε πει ως συμβουλή για την καριέρα του να μην κάνει δυο πράγματα: «ταινίες με σούπερ ήρωες και σκληρά ναρκωτικά».

Ακολουθεί τις «οδηγίες» του Ντι Κάπριο

Ο Τίμοθι Σαλαμέ αναφέρθηκε ξανά στα λόγια του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού σε συνέντευξη που έδωσε στους NY Times πριν από λίγες ημέρες. Για την ώρα έχει ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του συμπρωταγωνιστή του στην ταινία Don’t Look Up!, ωστόσο αυτό που τον έκανε να ξανασκεφτεί το πρώτο σκέλος των οδηγιών ήταν η ταινία The Dark Knight. «Αν το σενάριο και ο σκηνοθέτης ήταν τέλειοι, θα το σκεφτόμουν», εξομολογήθηκε.

Ο Σαλαμέ είχε παρακολουθήσει την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν όταν ήταν μόλις 12 ετών και είχε φύγει από την προβολή «ένας διαφορετικός άνθρωπος», εν μέρει χάρη στην εκπληκτική ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ.

O 28χρονος ηθοποιός μπορεί να απέχει από τις παραγωγές υπερηρωικών ταινιών, ωστόσο οι συμπρωταγωνίστριές του Φλόρενς Πιου και Ζεντάγια δεν ακολούθησαν αυτή τη συμβουλή του Ντι Κάπριο και έχουν εμβληματικούς ρόλους στο φανταστικό σύμπαν της Marvel.

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Dune 2»

Το «Dune» που περισσότερο έχει συζητηθεί για τις εμφανίσεις της Ζεντάγια στο κόκκινο χαλί επιβεβαιώνει ότι ο Ντενί Βιλνέβ μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες που έχουν επιβληθεί από το στούντιο. Ο Πολ Ατρείδης ενστερνίζεται όλο και περισσότερο τον ρόλο του ηγέτη, καθώς εκπαιδεύεται με στόχο να εκδικηθεί τη διάλυση του Οίκου του. Ταυτόχρονα, ενδυναμώνεται η σχέση του με την Τσάνι, ενώ παράλληλα καλείται να αποτρέψει τις δυσοίωνες εξελίξεις, που βλέπει στο μέλλον του.

Μέρος 2ο

Ο Πολ Ατρείδης, μαζί με την έγκυο μητέρα του, βρίσκεται ξανά με την Τσάνι και τους Φρέμεν, που τον θεωρούν Μεσσία. Εκείνος με ταπεινοφροσύνη αρνείται τον τίτλο και πολεμά στο πλευρό τους για να πάρει εκδίκηση από όσους συνωμότησαν για να καταστρέψουν την οικογένειά του. Κι ενώ ο έρωτάς του με την Τσάνι, για τον οποίο είχαμε μια πρώτη νύξη στο πρώτο μέρος, ανθίζει , ο Πολ, που πλέον έχει ονομαστεί «Μουαντίμ»,- πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στις προσταγές της καρδιάς του και στο πεπρωμένο του ορατού σύμπαντος . Αποδεικνύοντας ότι δεν είναι μόνο ένας καλοαναθρεμμένος δούκας, θα αποτολμήσει να αλλάξει ένα φρικτό μέλλον, που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει.

Το θεματικό και τελευταίο δεύτερο μέρος του saga του Φρανκ Χέρμπερτ, που όμως θα εξελιχθεί σε κινηματογραφική τριλογία, εξερευνά τη συναρπαστική περιπέτεια του Πολ Ατρείδη, που εμπλουτίζεται με νέους χαρακτήρες , ίντριγκες, μάχες για την εξουσία, αγώνες για την ανεξαρτησία, πάθος για εκδίκηση, έρωτες και οικογενειακά δράματα, που ο Βιλνέβ ενορχηστρώνει δεξιοτεχνικά σε ένα επικό sci-fi.