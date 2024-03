Ο Φερστάπεν πήρε την pole position στο Grand Prix του Μπαχρέιν (pic)

Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull συνεχίζουν από εκεί που… σταμάτησαν το 2023, καθώς πανηγύρισαν την πρώτη pole position της νέας σεζόν στη Formula 1.

Το Grand Prix με το οποίο θα ανοίξει η αυλαία του πρωταθλήματος για το 2024.

Ο Φερστάπεν «γύρισε» την πίστα σε 1:29.179 και πανηγύρισε την 33η pole position στην καριέρα του, «πιάνοντας» στη σχετική λίστα τους σπουδαίους Τζιμ Κλαρκ και Αλέν Προστ και αφήνοντας 228 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον Μονεγάσκο «πιλότο» της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την πρώτη προσπάθεια των οδηγών στο τρίτο και τελευταίο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q3), ο Φερστάπεν είχε την καλύτερη επίδοση με 1:29.421 και ο Λεκλέρκ ήταν μόλις 59 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του. Όμως, ο Ολλανδός βελτίωσε κι άλλο το χρόνο του στον δεύτερο ταχύτατο γύρο που πραγματοποίησε στο Q3 και πήρε την pole position, μολονότι και ο Λεκλέρκ «έγραψε» καλύτερη επίδοση στη δεύτερη προσπάθειά του.

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari. Πέμπτος κατετάγη ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ενώ ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, με τη δεύτερη Mercedes περιορίστηκε στην ένατη θέση.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Verstappen and Leclerc start on the front row for the season opener 🙌#F1 #Bahrain pic.twitter.com/Kmz6j1Jv7E

