Βασάνισε μέχρι θανάτου τον 15χρονο αυτιστικό αδερφό του – Καταδικάστηκε σε κάθειρξη έως 100 ετών

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η υπόθεση του 21χρονου Νιλ Φέργκιουσον, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του στον ρόλο, που έπαιξε στον θάνατο του 15χρονου αυτιστικού αδελφού του .

Σύμφωνα με το CBS News, o Πολ Φέργκιουσον, 21 ετών, δήλωσε ένοχος τον περασμένο Δεκέμβριο για κακοποίηση ανηλίκου α’ βαθμού, σε σχέση με τον θάνατο του έφηβου Τίμοθι Φέργκιουσον από υποσιτισμό και υποθερμία. Η μητέρα των δύο αγοριών, Σάντα Βάντερ Αρκ, 44 ετών, καταδικάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε ισόβια κάθειρξη χωρίς πιθανότητα αποφυλάκισης, αφού βρέθηκε ένοχη για τον φόνο του άτυχου 15χρονου από το δικαστήριο.

Την περασμένη Δευτέρα ο 21χρονος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 30-100 ετών, με τον δικαστή να εκφράζει την άποψη ότι ο κατηγορούμενος «απέχει ένα βήμα από το να γίνει ψυχοπαθής σαν τη μητέρα του».

NEW: 21-year-old Paul Ferguson sentenced to a maximum of 100 years in prison for torturing and starving his younger brother with autism.

He deserves worse.

Ferguson’s younger brother Timothy died weighing just 69 pounds after being tortured.

His mother vomited during court… pic.twitter.com/zuUKoxbqgM

