Όταν πρόκειται για το πώς οι Αμερικανοί προτιμούν να ξοδεύουν τα χρήματά τους, τα μετρητά στην πραγματικότητα δεν είναι… βασιλιάς.

Μια μελέτη του 2023 που διεξήχθη από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πιστωτική κάρτα ήταν η πιο προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής για τους καταναλωτές των ΗΠΑ, αποτελώντας το 31% όλων των πληρωμών. Ακολούθησε η χρεωστική κάρτα με μερίδιο 29%, και ακολούθησαν τα μετρητά στην τρίτη θέση, αποτελώντας το 18% όλων των συναλλαγών.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια σταθερή μείωση των πληρωμών σε μετρητά από την πανδημία το 2020, όπου σημειώθηκαν πολλές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικτυακών αγορών.

Το 2019, το 26% των πληρωμών έγινε με μετρητά. Το επόμενο έτος, η μελέτη έδειξε ότι τα μετρητά αποτελούσαν το 19% των πληρωμών και έκτοτε δεν έχουν ανακάμψει.

Αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει τη συνεχή ανατροπή του έντυπου νομίσματος στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας δείχνουν ότι ο όγκος του νομίσματος σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί μόνο από το 2002. Κάθε ονομαστική αξία — συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο κοινών τραπεζογραμματίων, όπως το χαρτονόμισμα των 2 δολαρίων — έχει αυξηθεί σε κυκλοφορία, από το ταπεινό δολάριο έως το χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Στις 31 Δεκεμβρίου, υπήρχαν 54,1 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία έναντι 22,9 δισεκατομμυρίων χαρτονομισμάτων το 2002.

Τα μετρητά εξακολουθούν να είναι ο βασιλιάς ορισμένων πραγμάτων

Οι ειδικοί της οικονομίας λένε ότι παρά την αυξανόμενη εξάρτηση από τις κάρτες, τα μετρητά παραμένουν ανθεκτικά και αποτελούν σημαντική μέθοδο πληρωμής για πολλούς καταναλωτές.

«Τα μετρητά εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικά για ορισμένα τμήματα των καταναλωτών», δήλωσε στο Business Insider, ο Christopher Bechler, επίκουρος καθηγητής μάρκετινγκ στο University of Notre Dame Mendoza College of Business, δείχνοντας το τμήμα εκείνο του πληθυσμού που βασίζεται στα μετρητά.

Οι καταναλωτές με χαμηλή τραπεζική αναφέρονται συχνά σε άτομα με τραπεζικούς λογαριασμούς που βασίζονται σε εναλλακτικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως χρηματικές εντολές εκτός τραπεζών ή δάνεια έναντι του μισθού.

Ο Bechler είπε ότι τα μετρητά τείνουν επίσης να είναι μια προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής για μικρότερες αγορές κάτω των 10 δολαρίων ή “δύσκολα δικαιολογημένα” αντικείμενα, αναφερόμενος σε “ένοχες” αγορές που δεν είναι απαραίτητες, όπως ένα πανάκριβο μπουκάλι νερό σε ένα αεροδρόμιο ή τσιγάρα.

Στη μελέτη του 2023 που δημοσιεύτηκε στο Journal of the Association for Consumer Research, ο Bechler διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές «πληρώνουν με κάρτα για να θυμούνται και με μετρητά για να ξεχάσουν», επειδή η τελευταία μέθοδος δεν αφήνει ίχνη των αγορών τους.

«Αυτό το μοτίβο είναι πιο ισχυρό για τους καταναλωτές που παρακολουθούν επιμελώς τις δαπάνες της κάρτας τους και συμβαίνει επειδή οι καταναλωτές δεν θέλουν να βλέπουν αρχεία των αδικαιολόγητων δαπανών τους», δήλωσε ο Bechler στο BI.

Όταν τα μετρητά… καίγονται

Η ζήτηση των καταναλωτών και οι τάσεις στους τρόπους πληρωμής δεν είναι οι μόνοι λόγοι για τους οποίους η κυβέρνηση συνεχίζει να πραγματοποιεί παραγγελίες σε έντυπα νομίσματα. Ένας άλλος λόγος είναι η αντικατάσταση χρημάτων που ήδη κυκλοφορούν και έχουν καταστραφεί.

Ο «κύριος οδηγός» για την εντολή εκτύπωσης νομίσματος του οικονομικού έτους 2024 «ήταν η ανάγκη αντικατάστασης ακατάλληλων χαρτονομισμάτων που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της κανονικής επεξεργασίας», ανέφερε η Federal Reserve σε δελτίο τύπου του Νοεμβρίου.

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η Fed θα πρέπει να μειώσει την παραγωγή υψηλότερων ονομαστικών αξιών όπως το χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων. Τα στοιχεία της Fed έδειξαν ότι αυτό το χαρτονόμισμα έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, με χαρτονομίσματα 18,5 δισεκατομμυρίων το 2022. Το χαρτονόμισμα του δολαρίου έρχεται δεύτερο με 14,3 δισεκατομμύρια χαρτονομίσματα.

Ωστόσο, το 100δόλαρο μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση σε ορισμένες επιχειρήσεις που μπορεί να διστάζουν να δεχτούν μεγαλύτερα τραπεζογραμμάτια επειδή απαιτούν περισσότερες αλλαγές και επαλήθευση ότι δεν είναι πλαστά χαρτονομίσματα, ανέφερε η Wall Street Journal.

«Όλοι σχεδόν αμφισβητούν εσάς και τη νομιμότητά σας για τη χρήση ενός χαρτονομίσματος 100 δολαρίων», είπε στο Journal ο Sage Handley, βοηθός μάρκετινγκ και έρευνας που έφτιαξε ένα βίντεο στο TikTok σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι κάνουν χρήση ενός χαρτονομίσματος 100 δολαρίων για να αγοράσουν αντικείμενα σε χαμηλότερη τιμή.

Ο Kenneth Rogoff, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, είπε στο Business Insider ότι η έρευνά του έδειξε πως τα μεγάλα τραπεζογραμμάτια χρησιμοποιούνται επίσης συχνά σε παράνομη δραστηριότητα.

«Η ικανοποίηση της ζήτησης για χαρτονομίσματα εκατοντάδων δολαρίων είναι ανόητη», έγραψε, «δεδομένου του ρόλου της στη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής και του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι περίπου το ήμισυ αυτής της χρήσης γίνεται διεθνώς».

Πηγή ΟΤ