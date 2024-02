Υπερτυχερή συνταξιούχος κέρδισε λαχνό και τώρα βγάζει 5 μισθούς τον μήνα

Δεν περιγράφεται η χαρά μιας γυναίκας από τη Βρετανία που κέρισε λαχνό και άλλαξε ριζικά η ζωή της. Η Meg Carr κέρδισε 12.000 λίρες τον μήνα για έναν χρόνο και, όπως δήλωσε στη Sun, νιώθει πως ζει «όνειρο».

Το απίστευτο που είπε είναι πως το πρωί πριν μάθει για την απίστευτη τύχη της, υπέφερε από ταχυπαλμίες. Αλλά όταν είδε το ενημερωτικό γράμμα μαζί με τον πρώτο της «μισθό», αμέσως έπαψαν.

«Είχα ταχυπαλμίες όλο το πρωί και τώρα έχουν φύγει. Ένιωθα λες και η καρδιά μου θα σπάσει. Είναι απλά καταπληκτικό και η πιο περίεργη αίσθηση. Είμαι ενθουσιασμένη, νιώθω σαν παιδί σε ζαχαροπλαστείο».

Η γυναίκα είπε ακόμα: «Τόσα χρήματα κάθε μήνα πραγματικά χτίζουν όνειρα». Η πρώην υγειονομικός έλαβε το βραβείο της όταν ο λαχνός με αριθμό «LS25 6HW» κληρώθηκε σε ταχυδρομική λοταρία. Κάθε επιταγή αξίζει 12.000 λίρες, και θα της αποστέλλεται μία κάθε μήνα, για έναν χρόνο.

Πόσο μεγάλο είναι το ποσό;. Αρκεί να σκεφτείτε πως ο μέσος μισθός στη Βρετανία είναι περίπου 2.500 λίρες, άρα η Meg κερδίζει, πέρα από τη σύνταξή της, πενταπλάσια χρήματα κάθε μήνα, εξασφαλίστηκε δηλαδή για μία πενταετία.

Η ίδια δήλωσε πως θα γιορτάσει τα ανέλπιστα κέρδη τους με μια βραδινή έξοδο, και υπαινίχθηκε ένα μεγάλο πάρτι για τα 70 της αργότερα φέτος. «Απόψε, θα βγούμε για μια μπριζόλα και ένα μπουκάλι σαμπάνια. Έχω μεγάλα σχέδια για τον Αύγουστο», είπε.

Είπε ότι με τον πρώτο «μισθό» της, θέλει να περιποιηθεί τον εαυτό της και τον σύζυγό της Andy, 53 ετών, με μια περιοδεία στην Ιαπωνία. «Σχεδιάζαμε ήδη να κάνουμε ένα ταξίδι στην Ιαπωνία φέτος. Είναι στη λίστα μου για αρκετό καιρό. Είναι ένα μέρος που και οι δύο θέλαμε να δούμε. Εκεί θα «κάψουμε» και τις πρώτες 12.000», πρόσθεσε ενθουσιασμένη.

From the countryside of Sherburn In Elmet to the big cities of Japan, Meg has just won a truly unforgettable year!

With her £12,000 a month for 12 months, Meg is going on the holiday of her dreams AND she won a money-can’t-buy charity experience ✈️

T&Cs apply pic.twitter.com/z6RPV9xTOU

— Postcode Lottery (@PostcodeLottery) February 23, 2024