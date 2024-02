O Flaco, η κουκουβάγια-μασκότ της Νέας Υόρκης, είναι νεκρή

Ο Flaco (Φλάκο), η αετογερακίνα, του οποίου η απόδραση από τον ζωολογικό κήπο του Σέντραλ Παρκ και η μετέπειτα ελεύθερη ζωή στο Μανχάταν τράβηξε την προσοχή του κοινού, πέθανε το βράδυ της Παρασκευής αφού προφανώς χτύπησε ένα κτίριο στο Άπερ Γουέστ Σάιντ, δήλωσαν οι αρχές.

Η Wildlife Conservation Society, η οποία διαχειρίζεται τον ζωολογικό κήπο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο Flaco βρέθηκε στο έδαφος αφού χτύπησε πάνω σε ένα κτίριο στη West 89th Street.

Οι κάτοικοι του κτιρίου επικοινώνησαν με το Wild Bird Fund, μια οργάνωση διάσωσης, τα μέλη του προσωπικού της οποίας ανταποκρίθηκαν γρήγορα, τον ανέσυραν αλλά ανέφεραν ότι ήταν νεκρός λίγη ώρα αργότερα, είπε η εταιρεία.

Οι υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου τον μετέφεραν στον ζωολογικό κήπο του Μπρονξ, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Θα έκλεινε τα 14 του χρόνια τον επόμενο μήνα.

Η ιστορία του Flaco ως ελεύθερο πουλί ξεκίνησε το βράδυ της 2ας Φεβρουαρίου του 2023, όταν κάποιος έσκισε το πλέγμα του κλουβιού όπου ζούσε σχεδόν όλη του τη ζωή. Η αστυνομία δήλωσε τον Ιανουάριο ότι δεν είχαν γίνει συλλήψεις και ότι η έρευνα συνεχίζεται.

«Ο βάνδαλος που κατέστρεψε το κλουβί του Flaco έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του πουλιού και είναι τελικά υπεύθυνος για τον θάνατό του», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Wildlife Conservation Society. «Εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι η αστυνομία της Νέας Υόρκης, η οποία ερευνά τον βανδαλισμό, θα προβεί τελικά σε σύλληψη».

Ο Flaco άρχισε να έχει φανατικό κοινό οπαδών σχεδόν αμέσως μόλις εμφανίστηκε σε ένα πεζοδρόμιο της 5ης Λεωφόρου, τη νύχτα που αφέθηκε ελεύθερος. Φαινόταν εκτός τόπου και χρόνου, με τους αστυνομικούς να στέκονται εκεί, κοντά στο πολυκατάστημα Bergdorf Goodman.

«Λοιπόν, αυτό ήταν», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 19ο Τμήμα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης. «Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον μικρό εξυπνάκια, αλλά βαρέθηκε το πολυπληθές κοινό του και πέταξε μακριά».

Σύντομα, ο Flaco εγκαταστάθηκε στο Central Park. Καθώς οι μέρες περνούσαν και παρέμενε ελεύθερος, το ερώτημα αν θα μπορούσε να επιβιώσει εκτός ζωολογικού κήπου μετά από μια ζωή εκεί, μετέτρεψε την κατάστασή του σε αουτσάιντερ ιστορία. Όταν έδειξε ότι μπορούσε να αντέξει, έγινε μια φτερωτή φιγούρα που αισθάνεται καλά σε δύσκολους καιρούς, με τους παρατηρητές πουλιών, τους ορνιθολόγους και τους καθημερινούς Νεοϋορκέζους να τον ακολουθούν προσωπικά ή, σε πολλές περιπτώσεις, να παρακολουθούν τα κατορθώματά του στο διαδίκτυο.

Αλλά κάθε μέρα εκτός αιχμαλωσίας ήταν επικίνδυνη – ακόμη και χωρίς τους κινδύνους που παρουσιάζει το αστικό περιβάλλον. Οι άγριες αετογερακίνες μπορούν να ζήσουν περισσότερα από 40 χρόνια σε αιχμαλωσία, αλλά μόνο 20 κατά μέσο όρο στο φυσικό τους περιβάλλον.

Το χτύπημα σε κτίριο, ιδίως σε παράθυρο, ήταν μία από τις πολλές θανατηφόρες απειλές που αντιμετώπιζε. Άλλες περιλάμβαναν το θάνατο από δηλητηρίαση μέσω του τρωκτικοκτόνου στους αρουραίους που έτρωγε ή μια μοιραία σύγκρουση με όχημα.

Για περισσότερο από ένα χρόνο, όμως, ο Flaco αποδείχθηκε απρόσβλητος. Μπόρεσε να αποφύγει τα οχήματα μένοντας σε μεγάλο βαθμό σε στέγες, πύργους νερού και άλλα υπερυψωμένα σημεία του δομημένου περιβάλλοντος αφού εγκατέλειψε το Central Park το περασμένο φθινόπωρο. Αλλά ο κίνδυνος να σκοτωθεί σε ένα χτύπημα σε κτίριο ήταν μεγάλος: Σύμφωνα με την National Audubon Society, 230.000 πουλιά πεθαίνουν ετησίως στη Νέα Υόρκη όταν χτυπούν σε παράθυρα.

Ο David Lei, ο οποίος, μαζί με τη σύντροφό του, Jacqueline Emery, παρακολουθούσε και φωτογράφιζε τον Flaco από τότε που δραπέτευσε, δήλωσε σε ηλεκτρονικό μήνυμα ότι αυτός και η Emery ήταν «θλιμμένοι αφάνταστα, αλλά κρατάμε όλες τις όμορφες αναμνήσεις μας από αυτόν».

Ο Flaco εκκολάφθηκε στις 15 Μαρτίου 2010 στο Sylvan Heights Bird Park στο Scotland Neck της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα αρχεία της Ένωσης Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων. Έφτασε στον ζωολογικό κήπο του Σέντραλ Παρκ λιγότερο από δύο μήνες αργότερα. Αρχικά τοποθετήθηκε μαζί με τις λεοπαρδάλεις του χιονιού, τις μαϊμούδες του χιονιού και τα κόκκινα πάντα. Αργότερα, μεταφέρθηκε σε ένα κλουβί στο μέγεθος βιτρίνας πολυκαταστήματος κοντά στην έξοδο του σπιτιού των πιγκουίνων.

Βρισκόταν μακριά από το φυσικό του σπίτι: Οι αετογερακίνες της Ευρασίας, γνωστές με την επιστημονική ονομασία Bubo bubo, είναι κορυφαία αρπακτικά που απαντώνται συνήθως σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, της Σκανδιναβίας, της Ρωσίας και της Κεντρικής Ασίας. Είναι από τις μεγαλύτερες κουκουβάγιες στον κόσμο, με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα έξι πόδια. Ευδοκιμούν στα βουνά και σε άλλες βραχώδεις περιοχές κοντά σε δάση, πέφτοντας τη νύχτα για να κυνηγήσουν τρωκτικά, κουνέλια και άλλα θηράματα.

