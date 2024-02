Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί έπειτα από επίθεση άνδρα με μαχαίρι σε παντοπωλείο στο Σαπόρο στο νησί Χοκάιντο στη βόρεια Ιαπωνία, μετέδωσε το δίκτυο NHK.

Υπάλληλος καταστήματος της Seicomart στην πρωτεύουσα Σαπόρο του Χοκάιντο δήλωσε στην τοπική αστυνομία ότι ένας άνδρας παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά κρατώντας κάτι που έμοιαζε με μαχαίρι κουζίνας λίγο πριν από τις 07:00 τοπική ώρα (24:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το NHK.

An attack in a convenience store in Sapporo by a man with a knife left one dead and two injured on Sunday. https://t.co/uwTc2oAHYz

