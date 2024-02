Το κοινοβούλιο της Φλόριντα ενέκρινε χθες, Πέμπτη, νομοσχέδιο που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία την ώρα που μαίνεται στις ΗΠΑ συζήτηση για τις επιπτώσεις τους στους νέους.

Οι αμερικανικές αρχές επικρίνουν ολοένα και πιο έντονα του γίγαντες του διαδικτύου, κυρίως τη Meta, την οποία κατηγορούν ότι βλάπτει την ψυχική και σωματική υγεία των νέων.

Το νομοσχέδιο στη Φλόριντα, που είχε εγκριθεί από τη Γερουσία, πέρασε χθες και από τη Βουλή της πολιτείας, με 108 ψήφους υπέρ και 7 κατά. Τώρα μένει να το υπογράψει ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις – ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις– προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Αν υπογράψει το νομοσχέδιο ο ΝτεΣάντις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι υποχρεωμένα να εμποδίζουν τα παιδιά κάτω των 16 ετών να αποκτούν λογαριασμό στις πλατφόρμες τους, ενώ θα πρέπει να κλείσουν τους ήδη υπάρχοντες.

