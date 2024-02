Η Alicia Framis είναι ισπανίδα καλλιτέχνις από την Βαρκελώνη η οποία το καλοκαίρι σκοπεύει να παντρευτεί ένα ολόγραμμα δημιουργημένο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Φανταστείτε έναν σύντροφο που είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζεστε, αλλά δεν θα σας δώσει ποτέ ένα φιλί, μια αγκαλιά ή οποιαδήποτε μορφή αγάπης που να περιλαμβάνει την οποιαδήποτε σωματική επαφή. Κάποιον με τον οποίο μοιράζεστε μια «ρομαντική σχέση», κάνοντας ατελείωτες συζητήσεις, όμως ποτέ δεν θα απλώσει το χέρι του για να αλλάξει μια λάμπα ή να σας βοηθήσει με το κουβάλημα στο σούπερ μάρκετ.

Επίσης μην περιμένετε να κάνει την κίνηση να πλύνει τα πιάτα ή να ανοίξει την πόρτα στους επισκέπτες σας, ωστόσο θα είναι πάντοτε δίπλα σας και δεν πρόκειται να διαταράξει τον ύπνο σας με το ροχαλητό του.

Αυτή η περιγραφή μπορεί να μην ταιριάζει στην ιδανική σχέση για πολλούς, αλλά ενσαρκώνει την αγάπη από μια εναλλακτική διάσταση.

Η Framis θα έχει την τιμή να είναι η πρώτη γυναίκα που θα πει το «ναι» σε έναν εικονικό σύντροφο- ένα εξελιγμένο ολόγραμμα δικού της σχεδιασμού, προσαρμοσμένο να «ικανοποιεί όλες τις συναισθηματικές της ανάγκες».

Αν και προς το παρόν κατηγοριοποιείται ως «παράσταση», η απεικόνιση της καλλιτέχνιδας αντικατοπτρίζει ένα σενάριο που θα μπορούσε σύντομα να γίνει κάτι απόλυτα πραγματικό.

Spanish artist Alicia set to make history as the first woman to marry an AI-generated hologram named AILex. The unconventional union, part of her art project ‘Hybrid Couple,’ explores love and identity in the age of AI.#AI #Art #HybridCouple #AliciaFrami pic.twitter.com/6G9nWQQCto

