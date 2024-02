Ο βασιλιάς Κάρολος «δακρύζει από συγκίνηση» – Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ

Ο βασιλιάς είχε την πρώτη του προσωπική συνάντηση με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, αφού τις τελευταίες εβδομάδες εργαζόταν παρασκηνιακά από τότε που μοιράστηκε τη διάγνωση του καρκίνου του.

Ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στα βασιλικά του καθήκοντα.

Ο 75χρονος βασιλιάς, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σουνάκ το απόγευμα της Τετάρτης στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η κατ’ ιδίαν συνάντηση ήταν η πρώτη από τότε που ο μονάρχης αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Παρά τον καρκίνο , ο οποίος εντοπίστηκε όταν νοσηλευόταν για καλοήθη διόγκωση του προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος συνεχίζει να ασχολείται με τις δημόσιες υποχρεώσεις του – αλλά σε μεγάλο βαθμό στο παρασκήνιο.

Πριν από δύο εβδομάδες, ο βασιλιάς και ο Σούνακ είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία, η οποία είχε περισσότερο τον χαρακτήρα μιας ενημερωτικής συζήτησης παρά της επίσημης ακρόασης που παραδοσιακά ο μονάρχης και ο πρωθυπουργός πραγματοποιούν εβδομαδιαίως.

🤝 This afternoon, The King held an Audience with Prime Minister Rishi Sunak at Buckingham Palace, following a meeting of the Privy Council. pic.twitter.com/zUCo3R19Rn

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 21, 2024