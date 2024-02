Πλήγματα των ΗΠΑ σε περιοχές των Χούθι – «Παρατηρήθηκε η πρώτη χρήση μη επανδρωμένου υποβρύχιου σκάφους»

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πέντε επιδρομές σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, ανακοίνωσε την Κυριακή το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

Ο Αμερικανός στρατός τόνισε ότι βομβάρδισε τρεις κινητούς αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ, ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος (UUV) και ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV).

«Αυτή είναι η πρώτη παρατηρούμενη χρήση UUV από τους Χούθι από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στις 23 Οκτωβρίου», ανέφερε η Centcom.

Η Centcom δήλωσε ότι είχε διαπιστώσει ότι οι πύραυλοι και τα σκάφη συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

«Οι ενέργειες αυτές θα προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και θα καταστήσουν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και ασφαλέστερα για το Πολεμικό Ναυτικό και τα εμπορικά πλοία των ΗΠΑ», κατέληξε η ανακοίνωση.

