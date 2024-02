Ο Σίνερ σαρώνει τα πάντα στο διάβα του και γράφει ιστορία στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Ασταμάτητος. Ο Γιάνικ Σίνερ έχει μπει δυναμικά στο 2024 και σαρώνει τα πάντα στο διάβα του, με τον σπουδαίο Ιταλό τενίστα να κατακτά τον δεύτερο τίτλο του στη φετινή σεζόν. Ο 22χρονος, ο οποίος πριν από λίγες εβδομάδες κατέκτησε τον τίτλο στο Αυστραλιανό Οπεν (σ.σ κέρδισε στον τελικό τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 3-2), νίκησε στον τελικό του τουρνουά του Ρότερνταμ τον Άλεξ Ντε Μινόρ (2-0) και «ντούμπλαρε» τους τίτλους μέσα στο 2024.

Ο Γιάνικ Σίνερ πήρε το πρώτο σετ με 7-5 και το δεύτερο με 6-4, με τον Ιταλό να κατακτά τον 12ο τίτλο στην καριέρα του (12-4 σε τελικούς). Χάρη στην εξαιρετική πορεία που έκανε στο τουρνουά του Ρότερνταμ μάλιστα ανέβηκε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης της ATP για πρώτη φορά στην καριέρα του, με τον 22χρονο τενίστα να βελτιώνει το career high του.

Αυτή ήταν η 12η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη φετινή σεζόν για τον Ιταλό, ο οποίος σε αυτό το διάστημα έχει νικήσει έντεκα διαφορετικούς τενίστες. Ο πιο άτυχος από όλους ήταν ο Βαν Ντε Ζάντσχουλπ, τον οποίο νίκησε και στην Αυστραλία και στην Ολλανδία. Συγκεκριμένα, στο Αυστραλιανό Οπεν νίκησε κατά σειρά τους Μπότικ Βαν Ντε Ζάντσχουλπ (3-0), Τζέσπερ Ντε Γιονγκ (3-0), Σεμπαστιάν Μπαέζ (3-0), Κάρεν Κατσάνοφ (3-0), Αντρέι Ρούμπλεφ (3-0), Νόβακ Τζόκοβιτς (3-1), Ντανίλ Μεντβέντεφ (3-2) και στο τουρνουά του Ρότερνταμ τους Μπότικ Βαν Ντε Ζάντσχουλπ (2-0), Γκαέλ Μονφίλς (2-1), Μίλος Ράονιτς (σ.σ αποσύρθηκε μετά το 1-0), Τάλον Γκρίκσπουρ (2-0) και Άλεξ Ντε Μινόρ (2-0).

Με τις τρεις που έχει από τα τέλη της περσινής σεζόν στα Finals του Davis Cup, όπου μάλιστα οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση του βαρύτιμο τροπαίου, ο 22χρονος μετράει 15 συνεχόμενες νίκες, ενώ παράλληλα έχει 32 νίκες στις 34 τελευταίες αναμετρήσεις του. Ο Γιάνικ Σίνερ έγινε μόλις ο τέταρτος τενίστας που ξεκινάει τη σεζόν με 12 συνεχόμενες νίκες, σε επίπεδο ATP. Τα προηγούμενα χρόνια το είχαν καταφέρει οι Νόβακ Τζόκοβιτς (2016, 2020 και 2023), Ρότζερ Φέντερερ (2018) και Ράφαελ Ναδάλ (2022).

Ο Ιταλός μάλιστα στα 20 τελευταία παιχνίδια που έχει βρεθεί απέναντι σε τενίστα του top-20 έχει 19 νίκες. Σε αυτό το διάστημα έχει νικήσει τρεις φορές το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ Νόβακ Τζόκοβιτς), ενώ παράλληλα έχει κατακτήσει τέσσερις τίτλους.Στη Βιέννη και στο Αυστραλιανό Όπεν κόντρα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και σε Davis Cup και Ρότερνταμ απέναντι στον Άλεξ Ντε Μινόρ. Τέσσερις τίτλοι σε διάστημα λίγων μηνών, με τον Γιάνικ Σίνερ να γράφει ιστορία τόσο στο Davis Cup όσο και στο Αυστραλιανό Οπεν.

