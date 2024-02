Τα ρεκόρ της Σβίατεκ, το ερωτηματικό για Σάκκαρη και η επόμενη μέρα για τον Τσιτσιπά (vids)

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Ίγκα Σβίατεκ τον τελικό του 1000άρι τουρνουά της Ντόχα.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε με 2-0 σετ της φορμαρισμένης Ελενα Ριμπάκινα (7-6 [8], 6-2) και κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο για το 2024. Η Πολωνή μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της στους «32» του Αυστραλιανού Οπεν από την Λίντα Νόσκοβα (3-6, 6-3, 6-4) επέστρεψε δυναμικά στο τουρ και πήρε το βαρύτιμο τρόπαιο στην Ντόχα. Στον δρόμο για τον τελικό απέκλεισε τις Σοράνα Κιρστέα (6-1, 6-1), Εκατερίνα Αλεξάντροβα (6-1, 6-4), Βικτόρια Αζαρένκα (6-4, 6-0) και Καρολίνα Πλίσκοβα (άνευ αγώνα), ενώ στον πιο κρίσιμο αγώνα του τουρνουά απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα, ξεδίπλωσε τη σπουδαία της κλάση και το πλούσιο ταλέντο της στο κορτ και έφτασε στη νίκη, χωρίς να χάσει σετ.

Η Σβίατεκ με τη νίκη απέναντι στην τενίστρια από το Καζακστάν έφτασε τους 18 τίτλους καριέρας, έχοντας μάλιστα 18-4 στους τελικούς.

Παράλληλα κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά το τουρνουά της Ντόχα, μετά το 2022 και 2023. Πριν από δύο χρόνια είχε νικήσει την Ανέτ Κονταβέιτ με 6-2, 6-0 και πέρσι την Τζέσικα Πεγκούλα με 6-3. 6-0. Η Ίγκα έγινε η πρώτη τενίστρια που κατακτά το συγκεκριμένο τουρνουά τρεις συνεχόμενες φορές από το 2001.

3 – Iga Swiatek is the first player to win the title at the Qatar Open three times since the inception of the tournament in 2001. Marching. #QatarTotalEnergiesOpen | @WTA_insider @WTA pic.twitter.com/RLBJrKdqZV — OptaAce (@OptaAce) February 17, 2024

Επίσης, έγινε η πρώτη τενίστρια μετά τη σπουδαία Σερένα Γουίλιαμς, που κατακτά ένα τουρνουά τρεις συνεχόμενες σεζόν. Η θρυλική Αμερικανίδα το 2013, το 2014 και το 2015 είχε κατακτήσει τρεις σερί φορές το βαρύτιμο τρόπαιο στο τουρνουά του Μαϊάμι.

1 – Iga Swiatek is the first player to win a WTA event 3 years in a row since Serena Williams, who won the Miami Open on three consecutive occasions between 2013 and 2015. Unstoppable. #QatarTotalEnergiesOpen | @WTA_insider @WTA pic.twitter.com/9unLuCKE7L — OptaAce (@OptaAce) February 17, 2024

Η Πολωνή έφτασε τις πέντε συνεχόμενες νίκες απέναντι σε top-5 τενίστριες, κάτι που έκανε για πρώτη φορά στην καριέρα της, ενώ μάλιστα έγινε η πρώτη τενίστρια μετά την Μπελίντα Μπέντσιτς (σ.σ το 2019) που πετυχαίνει 5 σερί νίκες απέναντι σε top-5 πριν κλείσει τα 23.

5 – Iga Swiatek has registered 5 consecutive wins against top-5 for the first time in her career, is the 1st player to register 5 consecutive wins against top-5 before the age of 23 since Bencic in 2019. Solid.

#QatarTotalEnergiesOpen | @WTA_insider @WTA pic.twitter.com/AYfnhgaBsI — OptaAce (@OptaAce) February 17, 2024

Σπουδαία ρεκόρ για την Σβίατεκ, που είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, παρά το πρέσσινγκ της πρωταθλήτριας του Αυστραλιανού Οπεν 2024, Αρίνα Σαμπαλένκα, αλλά και της φορμαρισμένης, Ελενα Ριμπάκινα.

Χωρίς τον Χιλ η Σάκκαρη

Η δράση στο τουρ συνεχίζεται, με την Μαρία Σάκκαρη να βρίσκεται πλέον στο Ντουμπάι. Η Ελληνίδα τενίστρια, μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες από Ελίνα Αβενεσιάν (Αυστραλιανό Οπεν), Σοράνα Κιρστέα (Αμπου Ντάμπι) και Λίντα Νόσκοβα (Ντόχα), προχώρησε στη λύση της συνεργασίας της με τον επί σειρά ετών (σ.σ 6 χρόνια) προπονητή της, Τόμι Χιλ.

Ο Βρετανός δεν θα βρίσκεται στο box της Ελληνίδας τενίστριας στο τουρνουά του Ντουμπάι και πλέον το ερώτημα είναι ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της Μαρία Σάκκαρη. Ποιος θα βρίσκεται στο box της συμπατριώτισσάς και ποιος θα την καθοδηγεί από εδώ και πέρα. Ένα σημαντικό τουρνουά για την 28χρονη, η οποία την ερχόμενη Δευτέρα (19/2) θα βρεθεί εκτός top-10. Η Μαρία καλείται να βάλει φρένο στις σερί ήττες και να επιστρέψει στις νίκες.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες, στον δεύτερο γύρο του Ντουμπάι (σ.σ θα περάσει bye τον πρώτο), θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του παιχνιδιού Σινιάκοβα – Ναβάρο.

Το πρόγραμμα του Τσιτσιπά

Οσον αφορά στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο Ελληνας τενίστας επιστρέφει στο τουρ, μετά τις ολιγοήμερες διακοπές που έκανε και τις «ανάσες» ξεκούρασης που πήρε, ύστερα από τα παιχνίδια του Davis Cup με τη Ρουμανία και την πρόκριση της Εθνικής ομάδας.

O συμπατριώτης μας τις επόμενες ημέρες θα αγωνιστεί στο τουρνουά τους Λος Κάμπος (19-24/2), ενώ στο πρόγραμμά του υπάρχει επίσης το αντίστοιχο τουρνουά του Ακαπούλκο (26/2 – 2/3), πριν αγωνιστεί στο Masters του Ιντιαν Γουέλς (4-17/3).

Ο Τσιτσιπάς, που την Δευτέρα (19/2) θα βγει εκτός top-10 για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια (σ.σ 2019), θέλει να πετύχει ένα σερί νικών, που θα τον επαναφέρει στην κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης της ATP.