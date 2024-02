Το σενάριο του Χάρισον Φορντ από τον Πόλεμο των Άστρων του 1976 βγήκε σε δημοπρασία

Ένα σενάριο του Πολέμου των Άστρων που άφησε ο Χάρισον Φορντ σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 10.795 λιρών.

Το τέταρτο προσχέδιο του σεναρίου της πρώτης ταινίας «Πόλεμος των Άστρων», με τον αρχικό τίτλο «Οι περιπέτειες του Λουκ Σταρκίλερ», είχε εκτιμώμενη τιμή πώλησης 8.000-12.000 λίρες και αγοράστηκε το Σάββατο από έναν Αυστριακό ιδιωτικό συλλέκτη.

Το σενάριο, με ημερομηνία 15 Μαρτίου 1976, χρησιμοποιήθηκε από τον Φορντ και στη συνέχεια το άφησε σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο που νοίκιαζε ενώ έκανε γυρίσματα στα στούντιο Elstree στο Hertfordshire.

Είναι ατελές, με διαφορετικού χρώματος σελίδες που υποδεικνύουν αναθεωρήσεις, και περιλαμβάνει σκηνές και χαρακτήρες που κόπηκαν από το τελικό μοντάζ.

Η μοιραία συνάντηση

Στη σελίδα 56, ο Φορντ παρουσιάζεται ως ο κυνικός ήρωας Χαν Σόλο στο σενάριο του Τζορτζ Λούκας, σύμφωνα με τη δημοπρασία Excalibur Auctions στο Κινγκς Λάνγκλεϊ του Χερτφορντσάιρ. Μαζί με το σενάριο, ο Φορντ άφησε και άλλα αντικείμενα, όπως χρονοδιαγράμματα γυρισμάτων, ένα φύλλο κλήσης και συλλογές σημειώσεων, τα οποία πωλήθηκαν σε δέσμη σε έναν αγοραστή από το Ηνωμένο Βασίλειο για 4.826 λίρες Αγγλίας.

Τα φύλλα αυτά περιείχαν ένα χειρόγραφο σημείωμα που φαινόταν να αναφέρεται σε μια συνάντηση μεταξύ του Φορντ και του Βρετανού παραγωγού Ρόμπερτ Γουάτς.

Ο Γουάτς και ο Φορντ επρόκειτο να συνεργαστούν για τις ταινίες «Raiders of the Lost Ark» (1981), «Indiana Jones and the Temple of Doom» (1983) και «Indiana Jones and the Last Crusade» (1989).

Ο Φορντ έγινε διάσημος αφού πρωταγωνίστησε ως Σόλο στο επιστημονικής φαντασίας έπος του Τζορτζ Λούκας το 1977. Εμφανίστηκε στα sequel της αρχικής ταινίας, The Empire Strikes Back (1980) και Return of the Jedi (1983), πριν επαναλάβει τον ρόλο του για το The Force Awakens το 2015.

Ποσο δελεαστικός είναι ο προσωπικός δεσμός με τα αντικείμενα;

Ο δημιουργός του Πολέμου των Άστρων Λούκας και ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ θα έδιναν επίσης στον Φορντ τον ρόλο του αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζόουνς.

Τα αντικείμενα ήταν καταχωνιασμένα για 50 χρόνια σε ένα ιδιόκτητο σπίτι στο Notting Hill του Λονδίνου. Οι ιδιοκτήτες είχαν νοικιάσει τους δύο τελευταίους ορόφους στον Φορντ και οι συμπρωταγωνιστές του Κάρι Φίσερ, που υποδύθηκε την πριγκίπισσα Λέια, και Μαρκ Χάμιλ, που πρωταγωνίστησε ως Λουκ Σκάιγουοκερ, τον επισκέπτονταν κατά τη διάρκεια της παραμονής του.

Ο υπεύθυνος δημοπρασιών της Excalibur Auctions, Jonathan Torode, δήλωσε: «Η δημοπρασία σημείωσε ανταγωνιστικές προσφορές από όλο τον κόσμο για αυτά τα πρωτόγνωρα κομμάτια της ιστορίας του Πολέμου των Άστρων».

»Παρόλο που και άλλα αντίγραφα αυτού του σεναρίου έχουν βγει στην αγορά στο παρελθόν, σε αυτή την πώληση σημειώθηκε νέο ρεκόρ για ένα σενάριο του Star Walker, γεγονός που δείχνει πόσο δελεαστικός είναι ο προσωπικός δεσμός με τα αντικείμενα για τους οπαδούς του Πολέμου των Άστρων».

»Η προσωπική προέλευση τα καθιστά εντελώς μοναδικά. Ελπίζουμε ότι θα είναι τόσο πολύτιμα για τους νέους ιδιοκτήτες τους όσο και για τους προηγούμενους».

Σε όλα τα ποσά περιλαμβάνεται το ασφάλιστρο του αγοραστή.

*Με πληροφορίες από Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Tenor