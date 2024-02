Το TikTok έχει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις για την προστασία των εφήβων και τη διατήρηση των κάτω των 13 ετών εκτός πλατφόρμας, ένα ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κλάδος» αναφέρει η πλατφόρμα για την επίσημη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος του για παραλείψεις σε ό,τι αφορά την προστασία των ανηλίκων.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ειδικούς και τον κλάδο για να διατηρήσουμε ασφαλείς τους νέους στο TikTok και προσβλέπουμε στην ευκαιρία που έχουμε τώρα, να εξηγήσουμε λεπτομερώς αυτό το έργο στην Επιτροπή» καταλήγει η ανακοίνωση του TikTok.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι ξεκινά επίσημη έρευνα για τον «εθιστικό σχεδιασμό» του TikTok και άλλες πιθανές παραβάσεις που αφορούν την προστασία των ανηλίκων και τη διαφάνεια.

Εφόσον κριθεί ένοχη, η κινεζική εταιρεία ByteDance στην οποία ανήκει η δημοφιλής πλατφόρμα κινδυνεύει με τσουχτερό πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 6% του παγκόσμιου τζίρου».

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν ανέφερε ότι παρήγγειλε την έρευνα αφότου διάβασε την έκθεση εκτίμησης κινδύνου του TikTok και τις απαντήσεις της ByteDance σε ερωτήματα που είχε υποβάλει η Κομισιόν.

«Ανοίγουμε σήμερα έρευνα για το TikTok για πιθανές παραβάσεις της διαφάνειας και των υποχρεώσεων για την προστασία των ανηλίκων: εθιστικός σχεδιασμός και όρια χρόνου χρήσης, φαινόμενο κουνελότρυπας, επιβεβαίωση ηλικίας, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ιδιωτικότητας» έγραψε ο Μπρετόν στο X.

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors:

📱Addictive design & screen time limits

🕳️ Rabbit hole effect

🔞 Age verification

🔐 Default privacy settings

Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw

— Thierry Breton (@ThierryBreton) February 19, 2024