Η Τέιλορ Σουίφτ δωρίζει 100.000 δολάρια στην οικογένεια του θύματος των πυροβολισμών στο Super Bowl

Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 100.000 δολάρια (79.000 λίρες) στην οικογένεια της Lisa Lopez-Galvan, η οποία σκοτώθηκε σε μαζικούς πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια παρέλασης για την ομάδα Kansas City Chiefs που κέρδισε το Super Bowl.

Η τραγουδίστρια, της οποίας ο φίλος Travis Kelce παίζει στην ομάδα, έκανε δύο δωρεές ύψους 50.000 δολαρίων γράφοντας: «Στέλνω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον απόηχο της οδυνηρής απώλειάς σας». Εκπρόσωπος της Σουίφτ επιβεβαίωσε στο Variety ότι οι δωρεές ήταν αληθινές.

Το ταμείο δημιουργήθηκε για να παράσχει «ζωτικής σημασίας οικονομική υποστήριξη» στην οικογένεια της ραδιοφωνικής παραγωγού Lopez-Galvan, «καθώς επεξεργάζεται αυτή την αδιανόητη τραγωδία». Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της και δύο παιδιά.

BREAKING: Shots fired near Union Station in Kansas City, Missouri at the Chiefs Super Bowl parade.

According to reporter @NPNOWMeikel, police and military personnel ran into Union Station to address the threat.

Kansas City police issued an emergency warning on X, telling… pic.twitter.com/KJpgLcqlgH

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 14, 2024