«Βόμβα»: «Πάει για Μίσιτς ο Παναθηναϊκός» (pic)

O Παναθηναϊκός μπορεί να έχει στρέψει όλη την προσοχή του στο Κύπελλο Ελλάδος στην Κρήτη, όπου σήμερα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την προημιτελική φάση, όμως δεν παρατά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό.

Κι αυτό γιατί όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Νεμάνια Ζόριτς, οι Πράσινοι παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Βασίλιε Μίσιτς, ο οποίος έχει εξαιρετική σχέση με τον Εργκίν Αταμάν, αφού γνωρίζονται από το πλήρως επιτυχημένο τους πέρασμα από την Αναντολού Έφες.

Όπως τονίζει ο Σέρβος δημοσιογράφος το «τριφύλλι» θα κινηθεί για την απόκτησή του σε περίπτωση που ο πολύπειρος γκαρντ αποφασίσει το ερχόμενο καλοκαίρι να επιστρέψει στην Ευρώπη. Θυμίζουμε πως η περιπέτειά του στο ΝΒΑ δεν πηγαίνει τόσο καλά, αφού είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στους Θάντερ, ενώ πλέον ανήκει στους Χόρνετς, έπειτα από την trade deadline.

Έτσι λοιπόν, αν και εφόσον θελήσει να βρεθεί ξανά στη Γηραιά Ήπειρο, ο Ζόριτς τονίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κάνει μια μεγάλη επένδυση, κάνοντας στον 30χρονο γκαρντ μια τεράστια προσφορά.

Panathinaikos is closely following Vasilije Micic’ situation in the NBA and is ready to invest a big amount of money to bring the Serbian PG back to Europe. If the player goes on the market in the next summer, the Greek powerhouse is expected to make a MEGA offer for him.

