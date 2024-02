Ακτιβιστές της Greenpeace εισέβαλαν την Πέμπτη στο γραφείο της υπουργού Οικονομικών του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, στο Τορόντο.

Φορώντας μπλε ολόσωμες φόρμες και κρατώντας υπνόσακους, οι ακτιβιστές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στο γραφείο της υπουργού, η οποία απουσίαζε.

Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε την επείγουσα κλιματική κρίση και να σταματήσουμε τις μεγάλες τράπεζες να χρηματοδοτούν έργα ορυκτών καυσίμων, γράφει στην ανάρτησή της η Greenpeace Καναδά.

🚨BREAKING: We’re bringing climate change to @cafreeland‘s office! It’s time to tackle the urgent climate crisis and stop big banks from funding fossil fuel projects.

Amplify our action! Call Minister Freeland and tell her to #TakeCashOutOfCarbon. https://t.co/4UkkM0mBfk pic.twitter.com/p17gOIOTG6

— Greenpeace Canada (@GreenpeaceCA) February 15, 2024