Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο… «Στρατός του Θεού»

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ένα παράταιρο κονβόι έκανε την αναπάντεχη εμφάνισή του στα σύνορα του Τέξας με το Μεξικό.

Στολισμένα με σημαίες των ΗΠΑ, χριστιανικές και της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, φορτηγά, βανάκια, τροχόσπιτα, τζιπ και μοτοσυκλέτες συνέρρευσαν εκεί από διάφορα μέρη της Αμερικής.

Οι επιβαίνοντες ήταν ένα κράμα από χριστιανούς εθνικιστές σε… αυτόκλητη «βιβλική αποστολή» και ακροδεξιά στοιχεία.

Το κεντρικό τους σύνθημα ήταν «Ας πάρουμε πίσω τα σύνορά μας».

Αυτοαποκαλούμενοι «Στρατός του Θεού», άρχισαν να οργανώνονται μέσω των social media.

Τα μέλη του αυξάνονταν, καθώς βάθαινε η θεσμική ρήξη μεταξύ του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη του Τέξας με την κυβέρνηση Μπάιντεν και εντεινόταν το νομοθετικό «μπρα ντε φερ» των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών για το μεταναστευτικό, στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Τελικός τόπος συγκέντρωσης ήταν ένα ράντσο, σε μια μικρή κοινότητα κοντά στο Ιγκλ Πας.

Πρόκειται για μια μεθοριακή πόλη στο Τέξας, που έχει μετατραπεί σε φρούριο από την πολιτειακή Εθνοφρουρά, με εντολή του κυβερνήτη Γκρεγκ Άμποτ.

Από τις αρχές του χρόνου, έγινε το νέο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεταναστευτική κρίση στις ΗΠΑ.

Στις πινακίδες στον πρόχειρο καταυλισμό που έστησαν οι συγκεντρωμένοι αναγράφονταν διάφορα.

Από «Έχουμε πίστη στο Θεό», μέχρι «Κάντε Ξανά Σπουδαία την Αμερική» -το κεντρικό σύνθημα του τραμπικού κινήματος MAGA- και «Ο Τραμπ κέρδισε» το 2020.

Αν και ο ίδιος δεν ήταν εκεί, η εικόνα του και το πολιτικό αφήγημά του ήταν πανταχού παρόντα.

«Είμαι εδώ γιατί ανησυχώ για την ασφάλεια των συνόρων», είπε ένας από τους διαδηλωτές, που είχε στο μπλουζάκι του τη στάμπα ενός ημιαυτόματου όπλου, με φόντο την αστερόεσσα.

Στο βάθος, κόσμος προσευχόταν και κάποιοι αναβαπτίζονταν σε μια αυτοσχέδια κολυμπήθρα.

🇺🇸 A convoy of trucks, vans and RVs from across America converged in #Texas on Saturday to protest what they say is an “invasion” of migrants coming from #Mexico 🇲🇽

The protesters had been dubbed “God’s Army” by one of the event’s organisers.

Check out shy here 👇 pic.twitter.com/ycK3XZ2qqe

— FRANCE 24 English (@France24_en) February 6, 2024