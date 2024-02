Ίντερ: Έκλεισε από τώρα για το καλοκαίρι τους Ταρεμί και Ζιελίνσκι

Η Ίντερ μπορεί να προελαύνει στην φετινή Serie A και να είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού σκουντέντο, ούσα στο +7 από την δεύτερη Γιουβέντους, ωστόσο οι διοίκηση των νερατζούρι εργάζεται πυρετωδώς από τώρα για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας εν όψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι έχει συμφωνήσει ήδη με δύο ποδοσφαιριστές προκειμένου να ενταχτούν στον ιταλικό σύλλογο το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο λόγος για τον Μεχντί Ταρεμί της Πόρτο και τον Πιοτρ Ζιελίνσκι της Νάπολι.

Το συμβόλαιο του Ιρανού διεθνούς επιθετικού με την Πόρτο λήγει στο τέλος της σεζόν και Ίντερ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, αφού όπως αναφέρει ο Ρομάνο οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και ο Ταρεμί θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το 2026, αποχωρώντας από τους Δράκους μετά από 4 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Με τον ίδιο τρόπο οι νερατζούρι έφτασαν σε συμφωνία και με τον Πιοτρ Ζιελίνσκι. Ο 29χρονος Πολωνός μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Νάπολι και όπως όλα δείχνουν μετά από 8 χρόνια στον ιταλικό νότο θα γίνει κάτοικος Μιλάνου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ζιελίνσκι θα υπογράψει συμβόλαιο το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το 2027.

🚨⚫️🔵 Piotr Zielinski to Inter, here we go! Long term contract set to be signed in the next days after verbal agreement completed weeks ago.

Medical tests already done.

Zielinski will join in July as well as Mehdi Taremi — who’s expected to undergo medical as revealed today. pic.twitter.com/VIoQmnltCO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2024