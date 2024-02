Ακτιβίστριες πέταξαν σούπα στην «Άνοιξη» του Μανέ

Θύμα επίθεσης από τις ακτιβίστριες της οργάνωσης Riposte Alimentaire έπεσε ο πίνακας «Άνοιξη» του Μονέ στο μουσείο της Λυών. Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει δύο ακτιβίστριες να στέκονται μπροστά στον πίνακα, που προστατεύεται από γυαλί, και να του ρίχνουν σούπα.

«Αυτή η άνοιξη θα είναι η μόνη που μας απομένει αν δεν αντιδράσουμε. Τι θα ζωγραφίσουν οι μελλοντικοί μας καλλιτέχνες; Τι θα ονειρευόμαστε αν δεν υπάρχει πια άνοιξη;», είπαν οι δύο ακτιβίστριες μπροστά στον πίνακα, σύμφωνα με το BFM TV.

Το μουσείο χαρακτήρισε «πράξη βανδαλισμού» την επίθεση σε έργο που φιλοτεχνήθηκε το 1872. Ο πίνακας του Μονέ θα εξεταστεί για να «διαπιστωθεί εάν το έργο τέχνης που προστατεύεται από γυαλί, υπέστη ζημιά από τον σκόπιμο ψεκασμό του υγρού», ανέφερε η Εισαγγελία.

Οι δύο νεαρές, που βρέθηκαν στα χέρια των Αρχών, αφέθηκαν ελεύθερες.

Στα τέλη Ιανουαρίου, νεαρές γυναίκες από την ίδια ακτιβιστική ομάδα έριξαν ντοματόσουπα στη «Μόνα Λίζα» στο Μουσείο του Λούβρου. «Τι είναι πιο σημαντικό; Η τέχνη ή το δικαίωμα στην υγιεινή και βιώσιμη τροφή; Το αγροτικό μας σύστημα είναι άρρωστο», είχαν φωνάξει.

Το Λούβρο κινητοποίησε τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσης. Η αίθουσα όπου φιλοξενείται ο πίνακας εκκενώθηκε και καθαρίστηκε.

Το διάσημο έργο το οποίο αγόρασε ο βασιλιάς Φραγκίσκος της Γαλλίας το 1518 και εκτίθεται στο Λούβρο είχε δεχθεί ανάλογη επίθεση τον Μάιο του 2022. Ευτυχώς, ο πίνακας προστατεύεται με ειδικό αλεξίσφαιρο τζάμι και δεν προβλέπεται η επίθεση να έχει προκαλέσει ζημιά στο έργο τέχνης που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

🇫🇷 Climate activists throw soup on the Mona Lisa painting at the Louvre museum.

