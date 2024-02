Πρωταθλητές ξανά οι Κάνσας Τσιφς και ο Γιώργος Καρλαύτης – Νίκησαν το Σαν Φρανσίσκο σε ένα μυθικό ματς (vids)

Για πρώτη φορά μετά το 2017, τελικός του NFL κρίθηκε στην παράταση, με τους Kansas City Chiefs να αναδεικνύονται πρωταθλητές, για δεύτερη σερί χρονιά, μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Η ομάδα του Γιώργου Καρλαύτη νίκησε 25-22 τους San Fransisco 49ers, χάρη σε buzzer beater touchdown.

Σπουδαία στιγμή για τον Έλληνα Γιώργο Καρλαύτη που κατακτά το πρωτάθλημα NFL για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Στα πλαίσια του Super Bowl LVIII, οι 49ers ξεκίνησαν ονειρεμένα το παιχνίδι. Έπειτα από μία πρώτη περίοδο που καμία ομάδα δεν σκόραρε, οι 49ers ξέφυγαν με 0-10 χάρη σε Field Goal του Μούντι και Toutchdown του ΜακΚάφρι (συν τον έξτρα πόντο Field Goal του Μούντι), με τους Chiefs να μειώνουν σε 10-3 με Field Goal του Μπάτκερ.

Στην 3η περίοδο ήρθε η αντίδραση των Chiefs όμως, οι οποίοι χρειάστηκαν ένα Field Goal του Μπάτκερ και ένα touchdown του Βαλντές-Σκάντλινγκ (και τον έξτρα πόντο απ΄το Field Goal του Μπάτκερ) για να περάσουν μπροστά με 13-10. Οι 49ers όμως απάντησαν με touchdown του Τζένινγκς για το 13-16, αλλά το Field Goal του Μούντι μπλοκαρίστηκε. Αυτό άνοιξε πλέον το παιχνίδι και έδωσε την ευκαιρία στους Kansas City Chiefs. Δεν υπήρξε άλλο touchdown μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Υπήρξαν όμως δύο Field Goals για τους Chiefs (από τον Μπάτκερ) και ενδιάμεσα ένα των 49ers (από τον Μούντι), με τον αγώνα να πηγαίνει στην παράταση με το σκορ στο 19-19. Στο μεσοδιάστημα, ο Καρλαύτης φάνηκε να τραυματίζεται στο χέρι – με το σκορ στο 16-16 – αλλά αυτό δεν τον επηρέασε και συνέχισε να αγωνίζεται.

Στην παράταση, οι 49ers σκόραραν με Field Goal του Μούντι και πέρασαν μπροστά με 19-22. Οι Chiefs είχαν την ευκαιρία τους όμως. Έπρεπε να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Και το έκαναν. Έχτιζαν την επίθεσή τους επί 6 λεπτά και στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης ο Μαχόουμς βρήκε τον Χάρντμαν μέσα στην end zone για το 25-22. Οι Chiefs ήταν οι πρωταθλητές για δεύτερη σερί χρονιά.

THE MOMENT WE WON #SBLVIII pic.twitter.com/NF53ccZbOh

“The Kansas City Chiefs are never underdogs. Just know that!”

Pat Mahomes wins his third Super Bowl Ring with the Kansas City Chiefs.

We are witnessing true greatness in front of our eyes, the guy is absolute clutch.

At just 28, he‘s coming for Tom Brady 🐐

pic.twitter.com/KziyZMFua5

— Daniel Hussey (@DanielHussey2) February 12, 2024