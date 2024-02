Playstation 5: Έρχεται μεγάλο update – Τι αλλαγές φέρνει

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με μια εκπληκτική σειρά κυκλοφοριών παιχνιδιών για το PS5 , όπως το The Last of Us Part II Remastered, το Tekken 8 και το Helldivers 2, καθώς και το FINAL FANTASY VII Rebirth μέσα στον μήνα, με τη Sony να ανακοινώνει παράλληλα ένα νέο update του λογισμικού συστήματος PS5 για τους λάτρεις του gaming.

Αν και η νέα αναβάθμιση του λογισμικού συστήματα της κονσόλας είναι ακόμα σε Beta έκδοση η εταιρεία έχει ανακοινώσει πως μέσα στους επόμενους μήνες θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Sony η νέα αναβάθμιση περιλαμβάνει ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής των ασύρματων χειριστηρίων DualSense και DualSense Edge για τη βελτίωση των λειτουργιών του ήχου τους.

Ειδικότερα το νέο update θα περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις στο ηχείο του χειριστηρίου. Τα ηχεία του χειριστηρίου μπορούν πλέον να παράγουν ήχο υψηλότερης έντασης, επιτρέποντάς σας να ακούτε πιο καθαρά τους ήχους στο παιχνίδι και τον ήχο της φωνητικής συνομιλίας.

Βελτιωμένη ακύρωση θορύβου. Η ποιότητα εισόδου μικροφώνου σε αυτά τα χειριστήρια έχει βελτιωθεί, χάρη σε ένα νέο μοντέλο μηχανικής μάθησης AI. Ο θόρυβος στο παρασκήνιο από το πάτημα των κουμπιών και ο ήχος του παιχνιδιού καταστέλλονται, με αποτέλεσμα καλύτερη εμπειρία φωνητικής συνομιλίας. Εγκαταστήστε τη beta έκδοση του λογισμικού συστήματος και ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής του χειριστηρίου για να απολαμβάνετε βελτιωμένη καθαρότητα του ήχου της φωνητικής συνομιλίας όταν χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο του χειριστηρίου.

Με αυτή την ενημέρωση, ενδέχεται να αισθανθείτε ότι οι ήχοι που προέρχονται από το ηχείο του χειριστηρίου σας μπορεί να ακούγονται πιο δυνατά. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου του χειριστηρίου από το κέντρο ελέγχου.

Οι παίκτες που παρακολουθούν το Share Screen σε λειτουργία πλήρους οθόνης μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν δείκτες και αντιδράσεις emoji για να αλληλεπιδρούν με το gameplay του εκάστοτε παίκτη.

Οι παίκτες μπορούν να μετακινούν έναν δείκτη, να στέλνουν ένα ping ή να σχεδιάζουν μια γραμμή στην κοινή οθόνη, επιτρέποντάς τους να επισημαίνουν συγκεκριμένα αντικείμενα ή περιοχές για να καθοδηγούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον παίκτη που παίζει το παιχνίδι.

Οι παίκτες μπορούν να στέλνουν αντιδράσεις βασισμένες σε emoji στην οθόνη του οικοδεσπότη για να ενθαρρύνουν και να γιορτάζουν οπτικά τις ενέργειες του παιχνιδιού.

Τέλος με το νέο update του PS5, θα μπορείτε επίσης να πειράξετε τη φωτεινότητα της ένδειξης ισχύος της κονσόλας και να την προσαρμόσετε όπως εσείς επιθυμείτε.

Η αναβάθμιση του λογισμικού θα αφορά και τις εκδόσεις PS5 Blue-Ray και Blue-Ray Slim.

