Έχετε «μήνυμα» στον υπολογιστή σας, από την Άρσεναλ…

Πριν την έναρξη του λονδρέζικου ντέρμπι ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ και την Άρσεναλ, όλοι πίστευαν πως τα «σφυριά» θα έβαζαν δύσκολα στην ομάδα του Αρτέτα, αλλά σημασία δεν έχει τι νόμιζε ο κόσμος.

Σημασία είχε, όπως αποδείχθηκε στο χορτάρι, τι πίστευαν οι «κανονιέρηδες» και το τελικό σκορ (6-0) φανερώνει την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκονται οι «gunners».

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν μια τόσο εύκολη νίκη που μάλλον δεν θα μπορούσε να τη φανταστεί ούτε ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ.

Το σίγουρο όμως είναι ότι Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι έχουν… μήνυμα στον υπολογιστή τους, για να δανειστούμε τον τίτλο από την ταινία του Χόλιγουντ.

Κι αν μη τι άλλο είναι ένα ηχηρό «μήνυμα» προς τις ομάδες Κλοπ και Γκουαρντιόλα, το οποίο φανερώνει όχι μόνο την πρόθεση (αυτή είναι δεδομένη) αλλά και την ικανότητα της Άρσεναλ να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η εμφάνιση που πραγματοποίησαν οι φιλοξενούμενοι απέναντι στη Γουέστ Χαμ ήταν αν μη τι άλλο εντυπωσιακή και δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι η ομάδα του Αρτέτα μπορούσε να πετύχει ακόμα και δέκα γκολ.

Η Γουέστ Χαμ δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε στο ματς και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο η Άρσεναλ έκανε ότι ήθελε. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στα πρώτα 45 λεπτά το σκορ ήταν 0-4 και όλα είχαν επί της ουσίας κριθεί.

Οι «κανονιέρηδες» δείχνουν ότι είναι σε εντυπωσιακή κατάσταση κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η Άρσεναλ πήρε μεγάλη ώθηση από τη νίκη που είχε κάνει πριν λίγο καιρό στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ με 3-1.

Η συγκεκριμένη νίκη ήταν μια μεγάλη «ένεση» αυτοπεποίθησης για την ομάδα του Λονδίνου καθώς επικρατώντας της Λίβερπουλ όχι μόνο έμεινε σε απόσταση «βολής» από την κορυφή της βαθμολογίας αλλά έδειξε πως έχει τα κότσια να κοντράρει ένα από τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

Ένα στοιχείο που επίσης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, έχει να κάνει με την εικόνα που βγάζει ο Μπουκάγιο Σακά, ο οποίος είναι ασταμάτητος.

Ο 22χρονος άσος της Άρσεναλ ξεπέρασε τα 50 γκολ με τη φανέλα των Λονδρέζων και δίχως άλλο είναι από τους σούπερ σταρ που έχει αναδείξει ο Αρτέτα μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού των Λονδρέζων.

Ο Σακά που σκόραρε δύο φορές έχει πετύχει 51 γκολ με τους «κανονιέρηδες» και με το πρώτο του γκολ στην σημερινή αναμέτρηση, έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία της Άρσεναλ μετά τον Φρανκ Στέιπλετον το 1978, που φτάνει τα 50 γκολ.

Bukayo Saka passed 50 goals for Arsenal.

He also has 100 G/A for his boyhood club

Special 💫 pic.twitter.com/DqnBFhqhoK

— B/R Football (@brfootball) February 11, 2024