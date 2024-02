Πεπ Γκουαρντιόλα, ο «σπάταλος» (pic)

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποτελεί τον απόλυτο προπονητή του 21ου αιώνα, τον άνθρωπο που άλλαξε τα πάντα στο ποδόσφαιρο και κατά γενική ομολογία είναι ο κορυφαίος τεχνικός στον κόσμο.

Ο Καταλανός τεχνικός έχει πετύχει όπου κι αν έχει προπονήσει, έχει γράψει ιστορία με την Μπαρτσελόνα και τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ακόμη και με την Μπάγερν, αν και δεν πήρε το Champions League κατέκτησε πρωταθλήματα και Κύπελλα.

Ο Πεπ δημιούργησε ίσως την κορυφαία ομάδα όλων των εποχών στη Βαρκελώνη το 2009, με τον Λιονέλ Μέσι σε ρόλο πρωταγωνιστή, όμως στη Σίτι και στο Μάντσεστερ τελειοποίησε το ποδόσφαιρο και άλλαξε τα πάντα ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι περισσότεροι αντίπαλοι προπονητές, αλλά και η κοινή γνώμη, μιλάει για τον κορυφαίο προπονητή στον κόσμο, όλοι αποθεώνουν και υποκλίνονται στο παιχνίδι του, ενώ η κατάκτηση του τρεμπλ με τη Μάντσεστερ Σίτι είχε την υπογραφή του την περσινή σεζόν.

Ωστόσο, εκτός από όλα τα παραπάνω, τους πολλούς τίτλους που έχει, τα αμέτρητα ρεκόρ και τις ασύλληπτες νίκες σε όλα τα πρωταθλήματα, υπάρχει ακόμη ένα γεγονός για τον Πεπ. Είναι ο προπονητής που έχει σπαταλήσει τα περισσότερα χρήματα στην καριέρα του, αφού ο Καταλανός είναι ο μοναδικός που έχει ξοδέψει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό προκαλεί «ίλιγγο», τα περισσότερα χρήματα τα έχει… χαλάσει στη Σίτι, όπου είναι πάνω από 1,2 δις, ενώ και στην Μπαρτσελόνα και στην Μπάγερν έκανε πολλές και σημαντικές μεταγραφές.

Παρόλα αυτά, ειδικά στους «πολίτες» όσα χρήματα σπατάλησε άξιζαν τον κόπο, αφού εδώ και μερικά χρόνια η αγγλική ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, έχει πάρει 1 Champions League, έχει βρεθεί σε άλλο ένα τελικό και κάνει… πάρτι στο Νησί.

Ο δεύτερος στη λίστα με τους προπονητές που έχουν ξοδέψει τα περισσότερα χρήματα είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο με 1,86 δις, ενώ ακολουθεί ο Κάρλο Αντσελότι με 1,69. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη δεκάδα είναι και ο μεγάλος αντίπαλος του Πεπ στην Αγγλία, ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος όμως έχει δώσει για μεταγραφές 1 δις λιγότερο από τον Καταλανό, σε μια λίστα που τα νούμερα… ζαλίζουν.

🚨💰 Most money spent over the course of a managerial career:

1⃣🇪🇸 Guardiola: €2.04 Billion

2⃣🇵🇹 Mourinho: €1.86 Billion

3⃣🇮🇹 Ancelotti: €1.69 Billion

4⃣🇮🇹 Allegri: €1.4 Billion

5⃣🇦🇷 Simeone: €1.21 Billion

6⃣🇨🇱 Pellegrini: €1.2 Billion

7⃣🇩🇪 Tuchel: €1.19 Billion

8⃣🇮🇹… pic.twitter.com/AqSgu5Q1ln

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 10, 2024