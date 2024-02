Γιατί η Disney επένδυσε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στο metaverse

Η Disney μόλις διέθεσε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια για να κρατήσει το όνειρο του metaverse εν ζωή.

Η ανακοίνωση της εταιρείας απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη metaverse. Αλλά τα χρήματα πηγαίνουν στην Epic Games, της οποίας ο CEO, Tim Sweeney, ήταν από τους πρώτους που δήλωσαν δημοσίως τις βλέψεις τους να βοηθήσουν στην οικοδόμηση ενός metaverse, ενός μόνιμου τρισδιάστατου διαδικτυακού κόσμου που λειτουργεί είτε ως «υποκατάστατο» είτε ως επέκταση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο.

Αντιθέτως, η Walt Disney Co. και η Epic Games ανακοίνωσαν την επένδυση 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων της Disney σε ένα «νέο μόνιμο σύμπαν» που θα ζει και θα συνυπάρχει παράλληλα με το «Fortnite». Αυτό το πολυετές έργο θα επιτρέπει στους ανθρώπους να «παίζουν, να παρακολουθούν, να ψωνίζουν και να ασχολούνται με περιεχόμενο και χαρακτήρες» από την πνευματική ιδιοκτησία της Disney, όπως ο Πόλεμος των Άστρων και τα κόμικς της Marvel.

