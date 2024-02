Αυτό είναι το πρόγραμμα της Εθνικής στο Nations League

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου έμαθε, στην λαμπερή κλήρωση της UEFA που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, τους αντιπάλους της για το Nations League της σεζόν 2024-2025. Οι Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία θα είναι οι τρεις αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στην League B.

Σήμερα (9/2), έγινε γνωστό και το πρόγραμμα, με την Εθνική μας να ξεκινά τις υποχρεώσεις της με την Φινλανδία εντός έδρας στις 7 Σεπτεμβρίου. Στην Αγγλία θα ταξιδέψει στις 10 Οκτωβρίου, ενώ θα υποδεχθεί την ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στις 14 Νοεμβρίου. Η τελευταία αγωνιστική θα είναι στις 17 Νοεμβρίου εκτός έδρας με τη Φινλανδία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

1η αγωνιστική (7 Σεπτεμβρίου 2024)

Ελλάδα-Φινλανδία 21:45

Ιρλανδία-Αγγλία 19:00

2η αγωνιστική (10 Σεπτεμβρίου 2024)

Ιρλανδία-Ελλάδα 21:45

Αγγλία-Φινλανδία 21:45

3η αγωνιστική (10 Οκτωβρίου 2024)

Αγγλία-Ελλάδα 21:45

Φινλανδία-Ιρλανδία 21:45

4η αγωνιστική (13 Οκτωβρίου 2024)

Ελλάδα-Ιρλανδία 21:45

Φινλανδία-Αγγλία 19:00

5η αγωνιστική (14 Νοεμβρίου 2024)

Ελλάδα-Αγγλία 21:45

Ιρλανδία-Φινλανδία 21:45

6η αγωνιστική (17 Νοεμβρίου 2024)

Φινλανδία-Ελλάδα 19:00

Αγγλία-Ιρλανδία 19:00

Χρήσιμες πληροφορίες για το UEFA Nations League 2024-25

To UEFA Nations League 2024-2025 επεκτείνεται με έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2025.

Οι νικητές και οι δευτεραθλητές του ομίλου της League A θα συμμετάσχουν σε προημιτελικούς εντός και εκτός έδρας, με τους νικητές αυτών να προκρίνονται στο Final Four της διοργάνωσης.

Οι ομάδες, οι οποίες θα καταλάβουν την 4η θέση στην League A και Β υποβιβάζονται αυτόματα στη Β και C αντίστοιχα. Οι δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες της League C υποβιβάζονται στη League D.

Οι τέσσερις νικητές των ομίλων στην League Β και την League C καθώς και οι δύο νικητές των ομίλων στην League D, προβιβάζονται αυτόματα στις κατηγορίες Α, Β και C αντίστοιχα.

Οι τρίτες ομάδες της League A και οι δευτεραθλήτριες της League B, καθώς και οι τρίτες ομάδες της League B και οι δευτεραθλήτριες της League C, θα παίξουν διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό τους.

Επίσης θα υπάρξουν αγώνες play off μεταξύ των δύο καλύτερων τέταρτων ομάδων της League C και των δύο δευτεραθλητών της League D.