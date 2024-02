Οι νονές της εννοιολογικής τέχνης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος – Τα highlights του 2024

Κατά τη διάρκεια της επόμενης σειράς 365 περιστροφών της Γης, η Tate Modern φιλοξενεί το «Yoko Ono: Music of the Mind» (15 Φεβρουαρίου-1 Σεπτεμβρίου). Η αναδρομική έκθεση περιλαμβάνει έργα και από τις επτά δεκαετίες της καριέρας της καλλιτέχνιδας: Εγκαταστάσεις, ταινίες, μουσική και φωτογραφία.

Σε άλλα σημεία του Λονδίνου, το Serpentine φιλοξενεί δύο ατομικές εκθέσεις: Η Barbara Kruger θα γεμίσει τις νότιες γκαλερί του με πρόσφατες εγκαταστάσεις, ταινίες και ηχητικά έργα (1 Φεβρουαρίου-17 Μαρτίου), ενώ οι βόρειες γκαλερί του θα καταλαμβάνονται από τα καθηλωτικά περιβάλλοντα βασισμένα σε δεδομένα του Refik Anadol.

Τα τελευταία είναι εγγυημένο ότι θα διχάσουν τις απόψεις. Πρόκειται για «screensavers μισού εκατομμυρίου δολαρίων», όπως είπε ο κριτικός Jerry Saltz, ή για καινοτόμα παραδείγματα αλγοριθμικά παραγόμενης τέχνης; (Φεβρουάριος-Απρίλιος).

Τα υφάσματα της Britta Marakatt-Labba

Την άνοιξη, η Chantal Akerman θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας μεγάλης έκθεσης στο Bozar στις Βρυξέλλες. Η έκθεση «Chantal Akerman: Travelling» περιλαμβάνει πρώιμες ταινίες καθώς και εγκαταστάσεις που έγιναν το 2015, τη χρονιά του θανάτου της (14 Μαρτίου-21 Ιουλίου).

Η έκθεση εγκαινιάζεται στη γενέτειρά της, πριν παρουσιαστεί σε μειωμένη μορφή στο Jeu de Paume στο Παρίσι (27 Σεπτεμβρίου-19 Ιανουαρίου 2025). Στο Όσλο, τα υφάσματα της Britta Marakatt-Labba έχουν ατομική έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ραμμένα πάνελ της Σουηδέζας καλλιτέχνιδας των Σάμι που αντανακλούν τον πολιτισμό του λαού των Σάμι (15 Μαρτίου-25 Αυγούστου).

Τα υφάσματα εμφανίζονται επίσης, αν και σε μνημειακή κλίμακα, στην έκθεση του Igshaan Adams στο Hepworth Wakefield (21 Ιουνίου-3 Νοεμβρίου). Ένα δείγμα της δουλειάς του Νοτιοαφρικανού καλλιτέχνη, πλάτους σχεδόν 12 μέτρων, στο οποίο σχοινιά, αλυσίδες, ξύλα και διάφορα συντρίμμια υφαίνονται μαζί για να δημιουργήσουν πολύπλοκες δομές, θα παρουσιαστεί επίσης στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης της Βοστώνης (13 Φεβρουαρίου-15 Φεβρουαρίου 2025).

Η πολυπλοκότητα των προσωπικών σχέσεων και η ιδέα για τον θάνατο

Η έκθεση της Βασιλικής Ακαδημίας «Souls Grown Deep Like the Rivers: Black Artists from the American South», την άνοιξη του 2023, ήταν μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία να δούμε το έργο του Lonnie Holley στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πλάνα ντοκιμαντέρ από την πίσω αυλή του – ένα πάρκο γλυπτικής γεμάτο με χιλιάδες κομμάτια φτιαγμένα από ανακυκλωμένα υλικά – ήταν ένα από τα κορυφαία στιγμιότυπα. Ο καλλιτέχνης και μουσικός θα φέρει νέες συναρμογές από αντικείμενα που βρέθηκαν στο Camden Art Centre (5 Ιουλίου-15 Σεπτεμβρίου).

Στο Κέιμπριτζ, το Μουσείο Fitzwilliam συνεχίζει την αυτοκριτική του πορεία που είναι εμφανής στο «Black Atlantic: Power, People, Resistance», το οποίο εξέτασε τις σχέσεις του ιδρύματος με το υπερατλαντικό δουλεμπόριο (έως τις 7 Ιανουαρίου). Παράλληλα με πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά νέον και χαρακτικά, η έκθεση «Glenn Ligon: All Over The Place» θα πραγματοποιήσει μια σειρά επιτόπιων παρεμβάσεων στη συλλογή του Fitzwilliam (20 Σεπτεμβρίου-2 Μαρτίου 2025).

Τέλος, το χειμώνα, η Sophie Calle θα απολαύσει την πιο ολοκληρωμένη έκθεσή της στη Βόρεια Αμερική μέχρι σήμερα. «Sophie Calle: Overshare» στο Walker Art Center της Μινεάπολης θα παρουσιάσει φωτογραφίες, βίντεο, εγκαταστάσεις και γλυπτά της Γαλλίδας καλλιτέχνιδας, τα οποία εξερευνούν την πολυπλοκότητα των προσωπικών σχέσεων και της ιδέας για τον θάνατο (19 Οκτωβρίου-26 Ιανουαρίου 2025).

Δείτε μία ταινία της Chantal Akerman



*Με στοιχεία από apollo-magazine.com