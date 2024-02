Καθώς η δημοτικότητα του Τραμπ δυναμώνει, η οικογένεια που τον εγκατέλειψε επιστρέφει

Όλα είχαν τελειώσει για τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχε χάσει τις εκλογές του 2020 από τον Τζο Μπάιντεν – η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος είχε ηττηθεί από τότε που ο Τζορτζ Μπους είχε εκδιωχθεί από τον Μπιλ Κλίντον το 1992. Και μαζί με αυτή την ανατροπή ενός αυτοαποκαλούμενου μονάρχη ήρθε και η κατάρρευση της αυλής του, καθώς οι πιστοί σε αυτόν -ή, ακριβέστερα, στην εξουσία που κατείχε- εγκατέλειψαν το πλοίο που βυθιζόταν.

Οι σημαντικότερες από αυτούς, η σύζυγός του Μελάνια και η κόρη του Ιβάνκα, και οι δύο έξυπνες φιγούρες που φαίνεται να γνωρίζουν τις συναλλακτικές σχέσεις. Αν ο Τραμπ δεν τους ήταν πλέον χρήσιμος, δεν είχαν λόγο να παραμείνουν.

Αλλά τώρα μπορεί να συμβεί το ακατόρθωτο. Θα μπορούσε ο Τραμπ να έχει τελικά μια δεύτερη θητεία; Πρόκειται για ένα εφιαλτικό σενάριο για πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Αλλά για ορισμένα από τα μέλη της οικογένειάς του, είναι ένα σκοτεινό δίλημμα.

Θα πρέπει να κρατήσουν αποστάσεις;

Εξάλλου, ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι μπλεγμένος σε πολλαπλές δίκες. Ή μήπως θα πρέπει να επιστρέψουν στο μαντρί σε περίπτωση που ο βασιλιάς κερδίσει ξανά τον θρόνο του;

Θα ήταν μια αξιοσημείωτη στροφή από τη σύζυγό του, ειδικότερα, η οποία έχει ονομαστεί «αγνοούμενη Μελάνια» λόγω της μακράς απουσίας της από το πλευρό του συζύγου της δημοσίως. Το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία δεν φάνηκε ποτέ άνετη ως πολιτική σύζυγος, παίζοντας ελάχιστο ρόλο στην προεδρική εκστρατεία του Τραμπ το 2016.

Οι λίγες συνεισφορές της ήταν ειλικρινά γελοίες, όπως ο ισχυρισμός της ότι, ως πρώτη κυρία, θα επικεντρωνόταν στην καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού – και όλα αυτά ενώ ο Τραμπ έβγαινε συνεχώς στο Twitter, πλέον Χ, για να μοιράσει άσχημες σπόντες για τους αντιπάλους του.

Η Μελάνια φαίνεται ότι ενδιαφέρθηκε πολύ περισσότερο να βγάλει χρήματα, ανεξάρτητα από τον σύζυγό της, παρά να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες του

Η Μελάνια δεν μπορούσε

Η Μελάνια έμπλεξε επίσης σε περιπέτειες όταν εκφώνησε μια ομιλία στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών που ήταν η τέλεια λογοκλοπή της ομιλίας της Μισέλ Ομπάμα το 2008.

Ακολούθησε κυρίως το παράδειγμα του συζύγου της κατά τη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, μέχρι που επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν στημένες. Απέφυγε ακόμη και την παράδοση να καλωσορίσει την επόμενη πρώτη κυρία, την Τζιλ Μπάιντεν, στον Λευκό Οίκο. Ίσως αυτό συνέβαλε στο να φύγει με τη χειρότερη τελική δημοτικότητα από οποιαδήποτε άλλη πρώτη κυρία στην ιστορία.

Αλλά μήπως στην πραγματικότητα ανακουφίστηκε που ξέφυγε από τα φώτα της δημοσιότητας; Από τότε που οι Τραμπ έφυγαν από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια εξαφανίστηκε στο καταφύγιο του Μαρ-α-Λάγκο, με κατοίκους του Παλμ Μπιτς, όπως ο Λόρενς Λέιμερ, να παρατηρούν: «Κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται. Είναι σαν ένα μυστήριο. Σίγουρα συζητιέται».

Η Μελάνια φαίνεται ότι ενδιαφέρθηκε πολύ περισσότερο να βγάλει χρήματα, ανεξάρτητα από τον σύζυγό της, παρά να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες του. Πρόσφατα έβγαλε σε δημοπρασία μια σειρά από αντικείμενα μέσω της ιστοσελίδας της, συμπεριλαμβανομένων αναμνηστικών «αρχηγού κράτους» – όπως το καπέλο που φορούσε κατά τη διάρκεια της κρατικής επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν το 2018.

O Μπάρον Τραμπ

«Αγνοείται» και «Έχετε δει αυτή τη γυναίκα;»

Πηγές από το περιβάλλον της Μελάνια λένε ότι είναι ιδιαίτερα απρόθυμη να επιστρέψει στον πολιτικό στίβο επειδή θέλει να προστατεύσει τον 17χρονο γιο της Μπάρον, ο οποίος πρόκειται να κάνει αίτηση για το κολέγιο. Θέλει να προστατεύσει τον Μπάρον από τον καταιγισμό των νομικών ζητημάτων του Τραμπ και να τον κρατήσει έξω από την ιστορία – ειδικά καθώς ο Μπάρον πρόκειται να γίνει ενήλικας, και ως εκ τούτου δίκαιο παιχνίδι για τον Τύπο.

Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό για πολύ ακόμα. Ο Τραμπ φαίνεται όλο και πιο πιθανό να κατακτήσει το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και η απουσία της Μελάνια έχει γίνει και πάλι θέμα συζήτησης. Στην πολιτεία-κλειδί της Αϊόβα, οι αντίπαλοι του Τραμπ μοίραζαν φυλλάδια που έδειχναν μια φωτογραφία της Μελάνια με τις λεζάντες «Αγνοείται» και «Έχετε δει αυτή τη γυναίκα;». Δεν υπήρξε κανένα ίχνος της στις συγκεντρώσεις του Τραμπ ή στις πολυάριθμες εμφανίσεις του στο δικαστήριο.

Αλλά μήπως η Μελάνια επανέρχεται τώρα στον εσωτερικό του κύκλο, έστω και απρόθυμα; Ο Τραμπ το ισχυρίζεται σε συνεντεύξεις του, καθώς δήλωσε στο καλωδιακό κανάλι Newsmax ότι τον υποστηρίζει 100%.

Η ίδια η Μελάνια όντως εμφανίστηκε τον Μάιο του 2023 για να μιλήσει στο Fox News Digital. Είπε ότι θα ήταν προνόμιο να υπηρετήσει και πάλι ως πρώτη κυρία και ότι ελπίζει να συνεργαστεί με τον Τραμπ

Το βασικό και ουσιαστικό δίλλημα της Μελάνια

Η ίδια η Μελάνια όντως εμφανίστηκε τον Μάιο του 2023 για να μιλήσει στο Fox News Digital. Είπε ότι θα ήταν προνόμιο να υπηρετήσει και πάλι ως πρώτη κυρία και ότι ελπίζει να συνεργαστεί με τον Τραμπ για να «αποκαταστήσει την ελπίδα για το μέλλον και να οδηγήσει την Αμερική με αγάπη και δύναμη».

Ο ιστότοπος Axois υποστήριξε επίσης ότι η Μελάνια έχει τοποθετηθεί σχετικά με την επιλογή του υποψήφιου αντιπάλου του Τραμπ, συνιστώντας σθεναρά τον συντηρητικό ειδήμονα Τάκερ Κάρλσον – και υποδεικνύοντας ότι θα ήταν πιο πιθανό να παρακολουθήσει εκδηλώσεις της εκστρατείας αν ήταν μαζί του.

Αλλά ίσως το πραγματικά βασικό μέρος εδώ είναι αυτές οι δοκιμές. Παρόλο που η Μελάνια δεν ήταν παρούσα, σίγουρα γνωρίζει τι συμβαίνει – και αν έχει να επιλέξει ανάμεσα στην επιστροφή στον Λευκό Οίκο ή στο να βλέπει τον σύζυγό της να γίνεται κακοποιός (και μάλιστα πιθανώς χρεοκοπημένος), θα επιλέξει την επιλογή Α οποιαδήποτε μέρα.

Δείτε το βίντεο

Ένα παρόμοιο δίλημμα αντιμετωπίζει και η Ιβάνκα Τραμπ

Η κομψή επιχειρηματίας δεν είχε κανένα πρόβλημα να εκμεταλλευτεί το όνομα Τραμπ στις καλές εποχές, δουλεύοντας για την εταιρεία του πατέρα της, ενώ παράλληλα δημιούργησε τις δικές της (κυρίως αποτυχημένες) σειρές κοσμημάτων, ρούχων και αξεσουάρ.

Αν και κάποτε ήταν ψηφοφόρος των Δημοκρατικών και θεωρούνταν σχετικά φιλελεύθερη, η Ιβάνκα ήταν εκείνη που σύστησε τον Τραμπ όταν έκανε την ομιλία του ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του το 2015, και στη συνέχεια έγινε βασική σύμβουλος του προέδρου, μαζί με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, πήρε τακτικές αποστάσεις από τις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το 2021, λέγοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, στον πατέρα της να δημοσιεύσει ένα βίντεο που καταδίκαζε τους ταραξίες, ενώ η ίδια έγραψε στο Twitter μια έκκληση για «ειρηνική» συμπεριφορά.

Τον επόμενο χρόνο, όταν κλήθηκε στην επιτροπή που διερευνούσε τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου, παραδέχθηκε ότι δεν πίστευε ότι οι εκλογές του 2020 ήταν κλεμμένες, ούτε ότι υπήρχε βάση για τον ισχυρισμό περί απάτης των ψηφοφόρων.

Αλλά μήπως η Μελάνια επανέρχεται τώρα στον εσωτερικό του κύκλο, έστω και απρόθυμα; Ο Τραμπ το ισχυρίζεται σε συνεντεύξεις του, καθώς δήλωσε στο καλωδιακό κανάλι Newsmax ότι τον υποστηρίζει 100%

Κάτι βρωμάει εδώ

Τον Νοέμβριο του 2022, η Ιβάνκα παρέλειψε την ανακοίνωση της προεδρικής εκστρατείας του πατέρα της. Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι αυτή τη φορά επέλεξε να «δώσει προτεραιότητα στα μικρά μου παιδιά και στην ιδιωτική ζωή που δημιουργούμε ως οικογένεια. Δεν σκοπεύω να ασχοληθώ με την πολιτική».

Πιστή στον λόγο της, ούτε η ίδια ούτε ο Κούσνερ έχουν εμφανιστεί έκτοτε στην προεκλογική εκστρατεία. Αντ’ αυτού, μετακόμισαν σε ένα ιδιωτικό νησί κοντά στο Μαϊάμι, το Indian Creek, το οποίο έχει ονομαστεί «Bunker των δισεκατομμυριούχων».

Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν χρειάστηκαν τη χρηματοδότηση του Τραμπ. Το 2021, ο Κούσνερ ίδρυσε την εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Affinity Partners και έλαβε το επιβλητικό ποσό των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το δημόσιο επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο υποψήφιος για την προεδρία Κρις Κρίστι αποκάλεσε την πληρωμή αυτή «οικογενειακή απάτη» και η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ξεκίνησε έρευνα σχετικά με αυτήν. Υπήρχε η ανησυχία ότι επρόκειτο για μια μορφή εκδίκησης αφού ο Κούσνερ υπερασπίστηκε τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τη σαουδαραβική διοίκηση ενώ εργαζόταν στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, το ζευγάρι δεν μπορεί να ξεφύγει για πάντα από την τροχιά του Τραμπ – και όχι μόνο επειδή οι Δημοκρατικοί επιθυμούν να ερευνήσουν όλες τις επιχειρηματικές του συναλλαγές όσο ήταν στην εξουσία, οι οποίες περιλαμβάνουν σε μεγάλο βαθμό τις υποθέσεις της Ιβάνκα και του Κούσνερ. Το να κερδίσει ο Τραμπ μια δεύτερη θητεία είναι ένας πιθανός τρόπος να περιοριστούν οι έρευνες αυτές.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Ιβάνκα παρέλειψε την ανακοίνωση της προεδρικής εκστρατείας του πατέρα της. Σε δήλωσή της, ανέφερε ότι αυτή τη φορά επέλεξε να «δώσει προτεραιότητα στα μικρά μου παιδιά και στην ιδιωτική ζωή που δημιουργούμε ως οικογένεια

Στο δικαστήριο και η Ιβάνκα

Παρόλο που η Ιβάνκα πάλεψε να ξεφύγει από την υπόθεση αστικής απάτης του πατέρα της – διατηρώντας τον δικό της δικηγόρο, ζητώντας να αποσυρθεί ως κατηγορούμενη, και προσπαθώντας, ανεπιτυχώς, να αποφύγει να καταθέσει (με τη δικαιολογία ότι είχε «ανησυχίες για τη φροντίδα των παιδιών») – βρέθηκε ακόμη σε δικαστήριο του Μανχάταν, απαντώντας σε δυσάρεστες ερωτήσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές του Οργανισμού Τραμπ.

Είναι μια υπενθύμιση ότι, ό,τι κι αν προτιμά, εξακολουθεί να είναι δεμένη με τον Τραμπ – και μπορεί να είναι πιο ευάλωτη αν δεν συνεργαστεί μαζί του.

Υπήρξαν επίσης φήμες ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να χαρίσει στον γαμπρό του έναν ρόλο υψηλού κύρους: Αυτόν του υπουργού Εξωτερικών. Ο ίδιος είχε δηλώσει προηγουμένως: «Αν ο Τζάρεντ δεν μπορεί να δημιουργήσει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κανείς δεν μπορεί».

Αυτό θα έδινε στον Κούσνερ μια σημαντική θέση εξουσίας που θα ενίσχυε τον εγωισμό του.

Και, αν η Ιβάνκα αποφασίσει ότι η οικογένεια είναι καλύτερα μαζί -οικονομικά, νομικά, πολιτικά ή αλλιώς- μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι αυτός ο δαιμόνιος χειρισμός θα κάνει τους Τραμπ σπουδαίους ξανά.

Και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Τραμπ

Ο Μπάρον

Μπορεί η μητέρα του Μελάνια να θέλει να κρατήσει τον 17χρονο γιο της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά ο Τραμπ έχει άλλες ιδέες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του μίλησε με μεγάλη χαρά για τον Μπάρον, θαυμάζοντας το ύψος του γιου του (1,80 μ.), την υγιή του όρεξη και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Ποιος θα επικρατήσει; Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέλφια του, ο Μπάρον έχει κυρίως αποφύγει το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης του Τραμπ. Αντιθέτως, είχε μια προνομιακή και θωρακισμένη ανατροφή, φοιτώντας σε ιδιωτικά σχολεία στο Μανχάταν, το Μέριλαντ και τη Φλόριντα. Τώρα κάνει αίτηση σε κολέγια.

Αλλά μόλις ο Μπάρον γίνει νόμιμος ενήλικας, η Μελάνια δεν θα μπορεί να τον προστατεύσει από τον Τύπο και το δημόσιο ενδιαφέρον με τον ίδιο τρόπο. Ο Τραμπ σίγουρα θα τον θεωρήσει και μεγάλο πλεονέκτημα για την προεκλογική του εκστρατεία: Το εμφανίσιμο χρυσό αγόρι του θα μπορούσε να είναι catnip για τους νεότερους ψηφοφόρους.

Ο Μπάρον θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να καθοριστεί από την πολιτική του πατέρα του -και ίσως να επωφεληθεί από την πιθανή επιστροφή του στον Λευκό Οίκο- ή αν θέλει να περιμένει τον χρόνο του.

Ντόναλντ Τζούνιορ

Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ ήταν πάντα στο πλευρό του πατέρα του. Ο 46χρονος Ντόναλντ Τζούνιορ είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ και διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις προεδρικές εκστρατείες του Τραμπ το 2016 και το 2020.

Ωστόσο, είναι κάτι σαν άκαπνο κανόνι. Συναντήθηκε με μια Ρωσίδα δικηγόρο που υποσχέθηκε να παράσχει επιβλαβείς πληροφορίες για τη Χίλαρι Κλίντον και έχει προωθήσει με πάθος θεωρίες συνωμοσίας. Μίλησε επίσης στη συγκέντρωση που προηγήθηκε της εισβολής στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Αλλά πέρυσι, ο Ντόναλντ Τζούνιορ έκανε μια σίγουρη εμφάνιση κατά τη διάρκεια της αστικής υπόθεσης εναντίον του Οργανισμού Τραμπ. Όταν είδε τους φωτογράφους να στριμώχνονται για να τον φωτογραφίσουν, αστειεύτηκε: «Έπρεπε να είχα φορέσει μακιγιάζ».

Σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειάς του, έχει ήδη επιστρέψει στην πρώτη γραμμή. Στις 9 Φεβρουαρίου θα εμφανιστεί στο Mock Convention του Washington and Lee University – μια φοιτητική εκδήλωση που έχει φιλοξενήσει μελλοντικούς προέδρους και υποψήφιους προέδρους όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Τζίμι Κάρτερ, ο Ντικ Τσένι και ο Τζο Μπάιντεν.

Αυτό υποδηλώνει ότι ο Ντόναλντ Τζούνιορ έχει τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες. Αλλά αυτή τη στιγμή, είναι ασφαλέστερο να μείνει με τον μπαμπά.

Ο Έρικ

Όπως και ο Ντόναλντ Τζούνιορ, ο δεύτερος γιος του Τραμπ είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ και ήταν ένθερμος υποστηρικτής των προεδρικών φιλοδοξιών του πατέρα του κατά τη διάρκεια των εκστρατειών του.

Ο 40χρονος Έρικ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 «απάτη» και προώθησε τον ψευδή ισχυρισμό ότι η Antifa ήταν υπεύθυνη για τις ταραχές στο Καπιτώλιο. Αφού ο Τραμπ έφυγε από την Ουάσινγκτον, ο Έρικ τον ακολούθησε πίσω στη Φλόριντα, αγοράζοντας ένα σπίτι αξίας 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων στο Τζούπιτερ.

Ωστόσο, ήταν πολύ λιγότερο επιδέξιος από τον μεγαλύτερο αδελφό του στο εδώλιο του μάρτυρα, κάνοντας τον πολύ-σαρκασμένο ισχυρισμό ότι είχε λίγες γνώσεις για τις οικονομικές υποθέσεις επειδή «έριχνε μπετόν, ήταν ο τύπος των κατασκευών».

Αλλά ακόμη και αν είναι κατά καιρούς ένα βάρος, έχει ήδη αποδείξει ότι είναι με ζήλο αφοσιωμένος στην τελευταία προσπάθεια του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, είπε στον Nigel Farage στο GBN America ότι ο Τραμπ δεν χρειάζεται την προεδρία – θα μπορούσε να «παίζει γκολφ, να κάνει παρέα με τα εγγόνια του» – αλλά ότι οι αντίπαλοί τους χρησιμοποιούν ως όπλο το σύστημα. Πρόσθεσε ότι ο Τραμπ ήταν ένας «γενναίος άνθρωπος» που αγαπάει τη χώρα του.

Ο Έρικ είναι δίπλα στον Τραμπ.

Η Τίφανι

Το μοναχοπαίδι του Τραμπ με τη δεύτερη σύζυγό του Μάρλα Μέιπλς, η Τίφανι, 30 ετών, δεν έχει ποτέ εμπλακεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πατέρα της. Μεγάλωσε με τη μητέρα της στην Καλιφόρνια και είδε τον Τραμπ μόνο μερικές φορές τον χρόνο – αν και φοίτησε στο alma mater του πατέρα της, το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Η προεκλογική εκστρατεία φάνηκε να είναι μια ευκαιρία για την Τίφανι να δεθεί επιτέλους με τον πατέρα της. Μίλησε με ενθουσιασμό σε πολιτικές εκδηλώσεις όπως το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων.

Όμως, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, η Τίφανι αναλώθηκε ολοκληρωτικά στον πολυτελή γάμο της στο Μαρ-α-Λάγκο με τον λιβανέζικο-αμερικανό δισεκατομμυριούχο κληρονόμο Μάικλ Μπούλος. Έχασε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2022 επειδή βρισκόταν σε μήνα του μέλιτος.

Αναγκάστηκε επίσης να διαψεύσει τους ισχυρισμούς της Carol Leonnig, δημοσιογράφου της Washington Post, ότι είχε σχέση με τον πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών της.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η Τίφανι στηρίζει και πάλι τον πατέρα της. Πέρυσι ήταν παρούσα στη μεγάλη ομιλία του μετά την απαγγελία κατηγορίας – σε αντίθεση με την Ιβάνκα. Μήπως εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να γίνει από ρεζέρβα, πρώτη κόρη;

… και το μαύρο πρόβατο, η Μαίρη

Η ανιψιά του Τραμπ -γεννημένη από τον αδελφό του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ- η Μαίρη, 58 ετών, βρίσκεται εδώ και καιρό σε πόλεμο με τον θείο της.

Ξεκίνησε με την έντονα αμφισβητούμενη διαθήκη του Φρεντ Τραμπ του πρεσβύτερου, με τη Μαίρη και τον αδελφό της Φρεντ ΙΙΙ να ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ και τα αδέλφια του άσκησαν αθέμιτη επιρροή στον ηλικιωμένο άνδρα.

Η εχθρική τακτική περιελάμβανε την διακοπή της ιατροφαρμακευτικής τους ασφάλισης από τον Τραμπ – παρόλο που ο Φρεντ ΙΙΙ είχε ένα παιδί που έπασχε από επιληπτικούς σπασμούς. Η αγωγή διευθετήθηκε το 2001.

Η Μαίρη, εκπαιδευμένη ψυχολόγος που διευθύνει εταιρεία life-coaching, είναι σαφές ότι δεν συγχώρησε ποτέ τον Τραμπ. Το 2018 έδωσε στους New York Times οικονομικά αρχεία για να υποστηρίξει την εκρηκτική ιστορία της εφημερίδας για τα αμφίβολα φορολογικά σχέδια του θείου της.

Το 2020, η Μαίρη δημοσίευσε τη μη εγκεκριμένη βιογραφία της για τον Τραμπ, με τίτλο Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man. Πούλησε ένα εκατομμύριο αντίτυπα από την πρώτη ημέρα.

Η Μαίρη έχει πει ότι ο Τραμπ είναι «εντελώς ανίκανος να ηγηθεί αυτής της χώρας», χαρακτηρίζοντάς τον κοινωνιοπαθή. Αν για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι, είναι ότι η Μαίρη Τραμπ δεν θα υποστηρίξει την εκστρατεία του 2024.

*Με στοιχεία από thetelegraph.com