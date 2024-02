Τέλος το «Barbie look» για την Μάργκοτ Ρόμπι – Η νέα εμφάνιση στο αεροδρόμιο

Ελεύθερη να επιστρέψει στις καθημερινές της συνήθειες και να αφήσει πίσω της το «κουκλίστικο» κορίτσι είναι η Μάργκοτ Ρόμπι. Από τότε που κυκλοφόρησε η ταινία Barbie, η πρωταγωνίστρια φαίνεται πώς ακολουθεί «ροζ κανόνες» από τους στυλίστες της.

Η 33χρονη ηθοποιός είχε υιοθετήσει look εμπνευσμένο από την Barbie με φορέματα που θύμιζαν την θρυλική κούκλα από άλλες δεκαετίες. Ωστόσο, μετά τα Oscars, υποθέτουμε πως η Μάργκοτ Ρόμπι γυρίζει στον πραγματικό της εαυτό, δείχνοντας πως είναι απλή.

Σε μια από τις πιο πρόσφατες εμφανίσεις της στο αεροδρόμιο, η ηθοποιός επέλεξε ένα στενό λευκό baby tee, δημιουργώντας μια ανεπιτήδευτα κομψή εμφάνιση. Το κύριο χαρακτηριστικό του outfit ωστόσο ήταν το oversized, φαρδύ παντελόνι Bottega Veneta σε γήινη απόχρωση. Για να ολοκληρώσει το look, η Robbie επέλεξε chunky αθλητικά παπούτσια New Balance, μια σουέτ τσάντα The Row και μικρά χρυσά σκουλαρίκια για λίγη λάμψη.

Μια διαφορετική εικόνα, που δεν έχει σχέση με τα ροζ φορέματα και ταγιέρ που είχαμε συνηθίσει να τη βλέπουμε.

Η εμφάνιση της Μάργκοτ Ρόμπι στο αεροδρόμιο:

Οι ροζ εμφανίσεις

Η Μάργκοτ Ρόμπι όλο αυτό το διάστημα έμεινε πιστή στο στιλ της Barbie και έκανε εμφανίσεις που θύμιζαν τη διάσημη κούκλα. Η ηθοποιός έδωσε το παρών στο Palm Springs International Film Festival Film Awards με ένα ροζ μίνι φόρεμα με μαύρα πουά και απλικέ rosettes από τη συλλογή του οίκου Balmain Άνοιξη/Καλοκαίρι 2024. Η ίδια το συνδύασε με ασορτί peep-toe γόβες.

Στα Golden Globes η Μάργκοτ Ρόμπιτ έκλεψε την παράσταση με το φούξια maxi φόρεμα της.

Στο πάρτι της πρεμιέρας της ταινίας, η Μάργκοτ Ρόμπι κατάφερε για μια ακόμη φορά να ξεχωρίσει στο κόκκινο χαλί με υπέροχη επιλογή του φορέματος της. Συγκεκριμένα επέλεξε ένα pink sequin mini φόρεμα, από τον οίκο Versace, το οποίο ταίριαζε ιδανικά για την πρεμιέρα της Barbie, αλλά και αναδείκνυε υπέροχα το σώμα και το πρόσωπο της.

Για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Barbie, η Μάργκοτ Ρόμπι αντέγραψε μια ακόμη εμφάνιση από τη διάσημη κούκλα.