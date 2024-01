Η «ανακοίνωση» του Ράιαν Γκόσλινγκ για το σνομπάρισμα της «Barbie» στα Όσκαρ

Η 96η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στο Λος Άντζελες. Όπως συνηθίζεται, οι υποψηφιότητες για τα χρυσά αγαλματίδια ανακοινώθηκαν ενάμιση μήνα νωρίτερα. Το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των προτιμήσεων των μελών της Αμερικάνικης Ακαδημίας Κινηματογράφου με 13 υποψηφιότητες. Ακολουθούν το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου με 11 υποψηφιότητες, το φιλμ του Μάρτιν Σκορτσέζε «Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού» με 10 υποψηφιότητες και η πολυδιαφημισμένη «Barbie» με 8 υποψηφιότητες.

Το καστ της ταινίας «Barbie» ανυπομονεί να πάρει κάποια βραβεία στις κατηγορίες στις οποίες είναι υποψήφιο, εν μέρει λόγω της δουλειάς του Ράιαν Γκόσλινγκ, στο ρόλο του Ken. Άλλωστε, στα Critics’ Choice Awards ο καλλιτέχνης κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Τραγουδιού για Soundtrack» με το «I’m Ken».

Η ακαδημία των Όσκαρ σνόμπαρε την σκηνοθέτρια, που σημειωτέον είχε σημειώσει ρεκόρ με την εισπρακτική επιτυχία της Γκρέτα Γκέργουιγκ και τη Μάργκοτ Ρόμπι στις μεγάλες κατηγορίες υποψηφιοτήτων για Όσκαρ.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ όταν ρωτήθηκε από το CBS είπε ότι ήταν «τιμή» του που προτάθηκε για το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στα φετινά Όσκαρ επειδή «απεικόνισε μια πλαστική κούκλα ονόματι Ken. Αλλά δεν υπάρχει Ken χωρίς Barbie και δεν υπάρχει ταινία Barbie χωρίς την Γκρέτα Γκέργουιγκ και τη Μάργκοτ Ρόμπι».

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μπήκα από τους συναδέλφους μου δίπλα σε τόσο αξιόλογους καλλιτέχνες σε μια χρονιά με τόσες πολλές σπουδαίες ταινίες» είπε ο κινηματογραφικός Κen.

Την ίδια στιγμή, ο Καναδός ηθοποιός περιέγραψε την Γκέργουιγκ και την Ρόμπι ως «τους δύο ανθρώπους που είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για αυτήν την ταινία που δημιούργησε ιστορία, με παγκόσμια φήμη. Καμία αναγνώριση δεν θα ήταν δυνατή για κανέναν στην ταινία χωρίς το ταλέντο, το μεράκι και την ιδιοφυΐα τους. Το να πω ότι είμαι απογοητευμένος που δεν είναι υποψήφιες στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, θα ήταν λίγο. Ενάντια σε κάθε λογική, και έχοντας στη διάθεσή τους μόνο μερικές άψυχες, χωρίς πολλά ρούχα και ευτυχώς χωρίς καβάλους, κούκλες, μας έκαναν να γελάσουμε, ράγισαν τις καρδιές μας, ώθησαν την κουλτούρα μας πιο πέρα και δημιούργησαν ιστορία. Η δουλειά τους θα έπρεπε να αναγνωριστεί δίπλα στους άλλους αξιόλογους υποψηφίους» είπε ο Ράιαν Γκόσλινγκ.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ήταν «πολύ χαρούμενος» για την ηθοποιό Αμέρικα Φερέρα, η οποία είναι υποψήφια για β’ γυναικείο ρόλο καθώς και για τους άλλους «απίστευτους καλλιτέχνες που συνέβαλαν με τα ταλέντα τους για να γίνει μια τόσο πρωτοποριακή ταινία».

Ο ηθοποιός είναι κάτι παραπάνω από περήφανος για αυτή τη δουλειά, αλλά σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγησε γιατί δεν θα αφήσει τις κόρες του να δουν την ταινία. Σύμφωνα με τη σήμανση καταλληλότητας του MPA, η Barbie δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 13 ετών, λόγω του είδους του περιεχομένου που μπορεί να εμφανιστεί στην πλοκή.

Τα κοριτσάκια του Γκόσλινγκ και της Eva Mendes είναι επτά και εννέα ετών. Όμως ο λόγος είναι τελείως διαφορετικός, ο ηθοποιός δεν επέτρεψε στις κόρες του να δουν την «Barbie» γιατί θεωρεί ότι δεν είναι καλή ιδέα «να βλέπεις τον πατέρα σου ως Ken». Επιπλέον, επισημαίνει ότι «δεν ξέρω ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να δεις τον πατέρα σου να το κάνει αυτό που συμβαίνει στην ταινία».

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι τα παιδιά του ήταν ο λόγος που είπε «ναι» στην ταινία.

O Πιρς Μόργκαν μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των φετινών Όσκαρ προχώρησε σε κάποια ιδιαιτέρως καυστικά σχόλια για να εκφράσει την ευχαρίστησή του που η Ακαδημία φέτος σνόμπαρε την ταινία Barbie.

Ο Άγγλος ραδιοτηλεοπτικός δημοσιογράφος, όταν είχε βγει η ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες με άρθρο του στη New York Post την είχε σχολιάσει αρνητικά, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Αν έκανα μια ταινία που να φέρεται στις γυναίκες με τον τρόπο που η Barbie φέρεται στους άνδρες, οι φεμινίστριες θα ήθελαν να με εκτελέσουν».

Διακωμωδώντας τις γυναίκες (Ρόμπι και Γκέργουικ) που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια υποψηφιότητα στα φετινά Όσκαρ, την ώρα μάλιστα που ο Ράιαν Γκόσλινγκ προτάθηκε για β’ ανδρικό, ο Μόργκαν σχολίασε: «Σνόμπαραν την Γκρέτα και τη Μάργκοτ. Η πατριαρχία γελάει τελευταία».

