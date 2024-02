Μαρότα: «Ο Ζιελίνσκι ταιριάζει στην Ίντερ, αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία»

Ο Πιότρ Ζιελίνσκι μένει ελεύθερος από την Νάπολι το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και λήγει το συμβόλαιό του, με την Ίντερ να έχει ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του παίκτη προκειμένου να αποσπάσει την υπογραφή του και να τον εντάξει στο δυναμικό της.

«Ο Ζιελίνσκι είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στην ομάδα και θέλουμε να έρθει στο Μιλάνο το καλοκαίρι, αλλά δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία», τόνισε σχετικά ο Μαρότα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μετρ στο να προσεγγίζει παίκτες οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τους συλλόγους τους.

Ο 29χρονος διεθνής άσος δεν τα βρήκε με τους Ναπολιτάνους για την επέκταση του συμβολαίου του που λήγει το προσεχές καλοκαίρι κι από την στιγμή που η σύζυγός του δεν ήθελε να πάνε στη Σαουδική Αραβία, όπου είχε προτάσεις, επέλεξε, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ να μεταπηδήσει στο Μιλάνο για τους «νερατζούρι», συμφωνώντας σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η Νάπολι, βέβαια, είναι ενοχλημένη από την στάση του Ζιελίνσκι και γι’ αυτό το λόγο «έκοψε» τον Πολωνό διεθνή μεσοεπιθετικό από την ευρωπαϊκή λίστα της για τους «16» του Champions League, διότι επέλεξε να υπογράψει προσύμφωνο με την ομάδα του Μιλάνου από τώρα.

Την ίδια ώρα, o Iταλός δημοσιογράφος Νίκολο Σκίρα, με ανάρτησή του πριν από λίγες μέρες, ενημέρωσε πως Ίντερ και Ζιελίνσκι έχουν συμφωνήσει σε όλα προκειμένου ο Πολωνός να γίνει κάτοικος Μιλάνου μέχρι το 2027.

Piotr #Zielinski is one step away to #Inter as a free agent from July 2024. Agreement in principle for a contract until 2027 (4,5M/year) + option for 2028 as revealed one month ago. The polish has been approached by another SerieA’s club and by a english club, but prefers Inter https://t.co/Ae8UM2AY9s

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 3, 2024