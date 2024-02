Σε ομάδα-έκπληξη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζέσε Λίνγκαρντ

Ο Τζέσε Λίνγκαρντ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, περίπου 8 μήνες μετά από την στιγμή που έμεινε ελεύθερος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός συμφώνησε με την Σεούλ FC της Νότιας Κορέας προκειμένου να ενταχτεί στον ασιατικό σύλλογο. Μάλιστα, ο Λίνγκαρντ αναμένεται στην αρχή της επόμενης εβδομάδας στην πρωτεύουσα της χώρας προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Από εκεί και πέρα, ο 31χρονος διεθνής άσος έχει συμφωνήσει με την Σεούλ για διετές συμβόλαιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ οι ετήσιες αποδοχές που ανέρχονται στα 1,15 εκατομμύρια ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λίγκαρντ, αν και είχε αρκετές προτάσεις από αρκετές ομάδες της Ευρώπης και της Σαουδικής Αραβίας, αποδέχτηκε την πρόταση της Σεούλ και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

