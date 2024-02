Έλενα Παπαρίζου: Πόσα κεράκια έσβησε – Οι εκπλήξεις που δέχθηκε

Τα γενέθλιά της γιόρτασε την τελευταία μέρα του Γενάρη η Έλενα Παπαρίζου, η οποία έσβησε 42 κεράκια στην τούρτα της. Η τραγουδίστρια, μάλιστα δέχθηκε μια έκπληξη για τα γενέθλιά της από τους ανθρώπους της Unicef, της οποίας είναι πρέσβειρα καλής θελήσεως.

Η έκπληξη των αγαπημένων προσώπων της

Η Έλενα Παπαρίζου ανέβασε στο Instagram account της μια σειρά από φωτογραφίες από την έκπληξη με την τούρτα που δέχτηκε για τα γενέθλιά της.

«Ελενά μας “Υπάρχει Λόγος” που είσαι “Νο1” στις καρδιές όλων!!

Από όλους εμάς, ολόψυχα “Χρόνια πολλά!”, γεμάτα υγεία, δημιουργικότητα και αγάπη! Συνέχισε να φέρνεις “Φως στην Ψυχή” μας με τα τραγούδια σου και τη λαμπερή σου ενέργεια.

No one else could ever love you like the way we do!», έγραφε η της Unicef.

Οι απαντήσεις της Έλενας στις ευχές

Η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες κι έγραψε:

«Birthday Girl! Ευχαριστώ @unicefgreece για την όμορφη έκπληξη. Υγεία και ευτυχία σε όλους μας!».