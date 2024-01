«Σταματήστε να χαζολογάτε» – Τι ζήτησε ο Σοϊγκού από Ρώσους κατασκευαστές όπλων

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε σε κατασκευαστές στρατιωτικού εξοπλισμού να «σταματήσουν να χαζολογούν» και να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή πυραυλικών συστημάτων πυροβολικού.

Ο Σοϊγκού επισκέφτηκε εργοστάσια παραγωγής όπλων στο Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια και δήλωσε ότι η Ρωσία αυξάνει την παραγωγή πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας ύστερα από σειρά ουκρανικών επιθέσεων με drones με στόχο πόλεις και ενεργειακές υποδομές.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την ιστοσελίδα RBC σήμερα από την περιοδεία του Σοϊγκού σε εργοστάσια, ο υπουργός επέκρινε τη διοίκηση ενός εργοστασίου για το ότι δεν παρήγαγε αρκετά πυραυλικά συστήματα πυροβολικού.

«Ακούστε, σταματήστε να χαζολογάτε, παιδιά. Αρχίσαμε να ασχολούμαστε με αυτό το 2022. Θα έπρεπε να είχαμε αυτές τις μηχανές να δουλεύουν στο φουλ το 2023», δήλωσε στους επικεφαλής του εργοστασίου.

«Θα ήθελα να έχω εντός μίας εβδομάδας μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα φθάσουμε τους δείκτες που όρισε ο πρόεδρος (Βλαντίμιρ Πούτιν)…αυτό πρέπει να γίνει, διότι όλες αυτές οι παραγγελίες συνδέονται με τις επιδόσεις πολύ συγκεκριμένης δουλειάς στο πεδίο της μάχης», δήλωσε. Ο επικεφαλής της μονάδας δήλωσε ότι το εργοστάσιο έχει ήδη εξαπλασιάσει την παραγωγή τα τελευταία δύο χρόνια.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει θέσει την οικονομία σε καθεστώς πολέμου, με τα εργοστάσια αμυντικού στρατιωτικού εξοπλισμού να λειτουργούν σε 24ωρη βάση για να καλύψουν τις ανάγκες των στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Russian Defence Minister Shoigu inspected the production of Kalibr and Iskander missiles at the Almaz-Antey plant in Yekaterinburg.

Shoigu also inspected the assembly of S-300V and Buk air defence systems at the Kalinin machine-building plant.

The plan for the production of… pic.twitter.com/TeEXAFuZ3c

