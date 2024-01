Ισπανία: Απορρίφτηκε το ν/σ για χορήγηση αμνηστίας στους Καταλανούς αυτονομιστές – Πλήγμα για τον Σάντσεθ

Η Κάτω Βουλή της Ισπανίας απέρριψε την Τρίτη ένα νομοσχέδιο για τη χορήγηση αμνηστίας στους αυτονομιστές της Καταλονίας, λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των Σοσιαλιστών που κυβερνούν και των κομμάτων υπέρ της αυτονομίας της Καταλονίας, κάτι που θεωρείται πλήγμα για τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, το οποίο αποτυπώνει πόσο εύθραυστός είναι κοινοβουλευτικά.

Το νομοσχέδιο θα επιστρέψει τώρα για συζήτηση σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα μπορούσε ενδεχομένως να σταλεί πίσω για να υποβληθεί σε μια νέα ψηφοφορία στην Κάτω Βουλή.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για την αμνηστία αναμένεται να καθορίσει τη δεύτερη θητεία του Πέδρο Σάντσεθ στην πρωθυπουργία της Ισπανίας και έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες κινητοποιήσεις σε βάρος του.

Spanish riot police charging anti-separatist protesters who had gathered in front of the HQ of the ruling party in Madrid on Ferraz street#Espana #Spanish #Madrit #Malaga #Europe #Catalunya pic.twitter.com/ZgTy69M2lo

— Short Report (@X_TrendsX) November 24, 2023