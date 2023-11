Το επικίνδυνο στοίχημα του εφτάψυχου Σάντσεθ

«Έχω μάθει να δίνω το μάξιμουμ μέχρι ο διαιτητής να σφυρίξει το τέλος της αναμέτρησης», έγραφε Πέδρο Σάντσεθ, κάποτε ερασιτέχνης μπασκετμπολίστας, στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Εγχειρίδιο Αντίστασης» του 2019.

Το δίχως άλλο αυτό ακολουθεί και στην πολιτική του καριέρα, αφού έχει καταφέρει να παραμένει στην πρωθυπουργία της Ισπανίας από το 2018, όχι γιατί είναι ο πιο δημοφιλής Σοσιαλιστής ηγέτης, ούτε επειδή τα έχει καταφέρει περίφημα, αλλά γιατί δεν έχει διστάσει ούτε δευτερόλεπτο να πάρει μεγάλα ρίσκα που του έχουν αποδώσει ηγετικούς καρπούς.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η συμφωνία που σύναψε με τους Καταλανούς αυτονομιστές του κόμματος Junts (Μαζί για την Καταλονία) του Κάρλες Πουτζδεμόν, να τους χορηγήσει αμνηστία απέναντι στη δίωξη τους για την απόπειρα απόσχισης της ισπανικής περιφέρειας το 2017 θεωρήθηκε από τους αναλυτές ένα άλμα πίστης στο βαθύ σκοτάδι.

Ο «El Guapo», το ομορφόπαιδο, όπως αποκαλείται εντός και εκτός της χώρας του, κατάφερε παρά την ήττα του στις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου από τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό του συντηρητικού Λαϊκού κόμματος (ΡΡ), να εξασφαλίσει στη Βουλή τις ψήφους που χρειαζόταν και να κερδίσει μια δεύτερη θητεία στην πρωθυπουργία, αλλά με ένα αντίτιμο, που δεν βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους Ισπανούς.

Δημοσκόπηση του Σεπτεμβρίου, που επικαλείται ο Guardian, δείχνει ότι το 70% των ψηφοφόρων της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του 59% αυτών που ψήφισαν το Σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) είναι ενάντιοι στην αμνηστία. Ακριβώς το ίδιο απέδειξαν και οι δεκάδες διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες στους δρόμους της Ισπανίας, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν εναντίον «των προδοτών», να καλούν τον Σάντσεθ σε παραίτηση και να τραγουδούν ρυθμικά «Viva Espania».

