Καντέρ σε Μπάιντεν: Πουλώντας F-16 στον Ερντογάν είναι σαν να τα πουλάς στον ISIS

Σε μία οργισμένη ανάρτηση προχώρησε ο Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ, όταν έμαθε ότι ο Τζο Μπάιντεν άνοιξε τον δρόμο για την πώληση των αεροπλάνων F-16 στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών διεμήνυσε μέσω επιστολής του στο αμερικανικό Κογκρέσο την πρόθεση του ίδιου να προχωρήσει η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, μαζί με τα κιτ αναβάθμισής τους.

Ο Τούρκος αθλητής, σφοδρός επικριτής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την εν λόγω απόφαση του Τζο Μπάιντεν και μεταξύ άλλων είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον κ. Μπάιντεν, ότι το να δίνεις F-16 στον πρόεδρο της Τουρκίας είναι το ίδιο με το να τα δίνει στον ISIS.

Συγκεκριμένα, ο μπασκετμπολίστας, ο οποίος έχει αυτοεξοριστεί για να γλυτώσει από τις διώξεις του καθεστώτος Ερντογάν, όντας αντιφρονούντας και κατηγορούμενος ότι είναι γκιουλενιστής συνωμότης, είπε στον κ. Μπάιντεν ότι «πουλώντας F-16 στον Ερντογάν είναι το ίδιο με το να τα πουλάς στο Ιράν, τη Ρωσία, τη Αλ Κάιντα, τηΧεζμπολάχ, τους Ταλιμπάν… το Ισλαμικό Κράτος».

Ο κ. Καντέρ αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, αλλά και τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο. «Δεν θυμάσαι όταν η Τουρκία χρησιμοποίησε F-16 για να σκοτώσει Κούρδους, να προκαλέσει Κύπριους και Αρμένιους και να απειλήσει ελληνικές περιοχές πάνω από το Αιγαίο;», είναι το ερώτημα που απηύθυνε στον κ. Μπάιντεν.

«Η Ελλάδα παίρνει F-35 και η Τουρκία F-16. Με αυτό λοιπόν, πρόεδρε Μπάιντεν, υπονοείτε ότι δεν εμπιστευόμαστε την Τουρκία με την τελευταία μας τεχνολογία, αλλά αποφασίσαμε να την οπλίσουμε ούτως ή άλλως», συμπλήρωσε.

President Biden;

You are going to have innocent people’s blood on your hands.

Selling F-16s to Erdogan is like selling F-16s to ISIS, Al-Qaeda, Russia, Iran, Hezbollah, the Taliban.

Erdogan continues to be an unreliable @NATO “ally”, but through blackmail, he finally got his… pic.twitter.com/np4wrJ1epw

— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) January 28, 2024