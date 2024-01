Εξιτήριο για την Κέιτ Μίντλετον – «Αναρρώνει καλά»

Η Κέιτ Μίντλετον, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, επέστρεψε σπίτι από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα στις 17 Ιανουαρίου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Παλάτι του Κένσινγκτον προσθέτοντας ότι η υγεία της γαλαζοαίματης σημειώνει «πρόοδο».

Η Κέιτ Μίντλετον εισήχθη σε ιδιωτική κλινική του Λονδίνου στις 16 Ιανουαρίου. Το Παλάτι του Κένσινγκτον μοιράστηκε την είδηση το επόμενο πρωί και πρόσθεσε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν αναμένεται να «επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της παρά μετά το Πάσχα».

Το παλάτι επανέλαβε ότι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει δεν είναι καρκίνος.

Μετά την περιπέτεια με την υγεία της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει ακυρώσει τα δημόσια καθήκοντά του για να σταθεί στο πλευρό της. Η ανάρρωση της Κέιτ Μίντλετον θα συνεχιστεί πλέον σπίτι της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της MailOnline, η επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στα καθήκοντά της θα εξαρτηθεί από τις ιατρικές συμβουλές, ενώ και ο Γουίλιαμ θα επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά του μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή της.

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο σπίτι της στο Windsor για να συνεχίσει την ανάρρωσή της από την επέμβαση. Έχει καλή πρόοδο.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα επιθυμούν να πουν ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα της κλινικής του Λονδίνου, ιδιαίτερα στο αφοσιωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, για τη φροντίδα που παρείχαν.

Η οικογένεια συνεχίζει να είναι ευγνώμων για τις ευχές που έχουν λάβει από όλο τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το παλάτι.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024