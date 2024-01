Τα προτεινόμενα όπλα στη μοναδική γυναίκα που τα βάζει με τον Τραμπ

Αναμφίβολα, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να έχει κερδίσει ήδη τις καρδιές της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των προκριματικών εκλογών. Η γυναίκα, όμως, για την οποία κάποτε είχε κυκλοφορήσει η φήμη πως είχε ερωτική σχέση μαζί του, που του αντιστέκεται ακόμα είναι η Ρεπουμπλικανή Νίκι Χέιλι, η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Τι όπλα της έχουν απομείνει;

Τότε, το 2018, η Χέιλι είχε αναστατωθεί τόσο από εκείνες τις φήμες, που ξεκίνησαν από τον συγγραφέα του «Fire And Fury» Μάικλ Γουλφ, που τις είχε χαρακτηρίσει «αηδιαστικές», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν είναι αλήθεια».

Φαίνεται που η Χέιλι είχε πείσει το αμερικανικό κοινό, αλλά μετά από τόσα χρόνια, η ίδια καλείται να πείσει εκατομμύρια ομοϊδεάτες της Ρεπουμπλικανούς να επιλέξουν εκείνη για το χρίσμα αντί του πρώην προϊσταμένου της.

Έχοντας όμως οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίξει -κατά συντριπτική πλειοψηφία- τον Τραμπ για τις προκριματικές εκλογές της 24ης Φεβρουαρίου στην πολιτεία της Χέιλι, τη Νότια Καρολίνα, και χάνονοντας η ίδια πρόσφατα και στο Νιου Χάμσαϊρ περισσότερο από 10% από τον Τραμπ, τι μπορεί να κάνει;

Τις λύσεις για να αντιμετωπίσει το αδιαφιλονίκητο φαβορί Τραμπ, τις δίνει ο άνθρωπος που έγραφε τη δεκαετία του 1980 τους λόγους το προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο Λάντον Πάρβιν.

Μιλώντας στη Wall Street Journal ο Πάρβιν δίνει κάποια tips στη Χέιλι προτρέποντάς τη να πάει για τη μεγάλη ρήξη καθώς βλέπει κάτι ένδοξο σε αυτή στη μάχη μέχρις εσχάτων.

«Τώρα μόνο εσύ κρατάς το πανό. Μίλα για όλους τους Ρεπουμπλικάνους που έχουν ταπεινωθεί, μειωθεί και απειληθεί από τον Τραμπ. Δεν μπορεί πια να σε πληγώσει. Σήκωσε το σπαθί» της λέει.

Την προτρέπει να παίξει δυνατά το χαρτί «γυναίκα», καθώς μέχρι σήμερα ήταν ανεκμετάλλευτο από τις Ρεπουμπλικανές, επειδή δεν τους αρέσουν οι πολιτικές ταυτότητας.

Ωστόσο, θεωρεί ότι τα προάστια θα το εκτιμήσουν αυτό, τη στιγμή που ο Τραμπ χτυπάει την Χέιλι ως γυναίκα, προσβάλλοντας τον τρόπο που παρουσιάζεσαι, αποκαλώντας τη «κοκορόμυαλη».

«Ήσουν κάποτε στο διαγωνισμό Little Miss Bamberg, S.C., και τραγούδησες «This Land Is Your Land». Αυτό είναι ένα όμορφο πράγμα για την κόρη των μεταναστών. Ο Τραμπ βεβηλώνει τέτοιες εικόνες, αυτόν τον άντρα που ήταν ιδιοκτήτης του διαγωνισμού Μις ΗΠΑ και άρπαζε γυναίκες από ορισμένα μέρη. Αυτό είναι μεγαλύτερο από εσάς. Μιλήστε υπέρ των Ρεπουμπλικανών γυναικών», της λέει.

«Ένας λυσσασμένος σκίουρος σε ένα εργαστήριο χημείας είναι συναρπαστικό να παρακολουθείτε αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά» λέει χαρακτηριστικά ο Λάντον.

Της προτείνει να κάνει χιούμορ αλλά με προσοχή, δίνοντας σημασία στη φύση του Τραμπ. Ξεκινήστε, λέει ο Λάντον, με κάτι σαν αυτό: «Θυμάστε όταν ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον στη μέση της Πέμπτης Λεωφόρου και οι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να τον ψήφιζαν; Λοιπόν, αν προσπαθούσε να πυροβολήσει κάποιον στη μέση του δρόμου εδώ στη Νότια Καρολίνα, θα απαντούσαμε στα πυρά. Και αυτό σκοπεύω να κάνω σήμερα».

«Μην επιτίθεστε με θυμό, απλώς αναφέρετε τα τρομερά πράγματα που λέει για συγκεκριμένα άτομα και μεγαλύτερες ομάδες. Δεν είναι σωστό αυτό που λέει, και σε κάποιο επίπεδο οι περισσότεροι υποστηρικτές του Τραμπ το γνωρίζουν».

Ο πρώην συνεργάτης του Ρέιγκαν τονίζει στην Χέιλι να δείχνει στον κόσμο ότι ο Τραμπ είναι εκτός ελέγχου και δεν έχει όρια. «Αναφέρετε τις ολονύχτιες ατάκες των τελευταίων ημερών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφήστε το κοινό να βγάλει το συμπέρασμα για το αν αυτός ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει στην προεδρία».

Σημειώνει μάλιστα ότι η υποψήφια δεν πρέπει να παραλείψει να αναφέρει και τους πρώην αρχηγούς του προσωπικού του και τους γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου που λένε ότι δεν έχει καμία δουλειά στο Οβάλ Γραφείο.

Δεν χρειάζονται νεύρα και θυμός

Ο Λάντον, συμβουλεύει επίσης τη Χέιλι να μην είναι αυστηρή ούτε να της βγαίνει το λαρύγγι, θυμάται όταν έγραφε τους λόγους του Ρέιγκαν. «Του έδινα μια σίγουρη μαγική πρόταση και συχνά την πρόφερε απαλά, χωρίς να ζητήσει χειροκρότημα. Και όμως ηρεμούσε, και φαινόταν όσο πιο δυνατός, τόσο μεγαλύτερος και τόσο πιο ευγενικός γι’ αυτό. Μην φωνάζετε στον Τραμπ, λυπηθείτε για αυτόν».

Ο Πάρβιν συμβούλεψε επίσης τη Χέιλι να καταπολεμήσει τα «στερεότυπα» του Τραμπ εναντίον της, η οποία έχει καταγωγή από Ασία. «Επιτρέψτε μου να μιλήσω για στερεότυπα, όσο άδικα κι αν είναι, γιατί κάποιοι ψηφοφόροι σκέφτονται σε αυτά» λέει ο Λάντον.

«Είσαι το κορίτσι από την Ασία και κάθεσε στο μπροστινό θρανίο στην τάξη, σηκώνοντας το χέρι. Είσαι έξυπνοη και τα πας καλά. Ο Τραμπ είναι ο ξανθός αθλητής που κάθεται πίσω λέγοντας αστεία και μασώντας τσίχλα. Βγάλε απαλά αυτή την τσίχλα από το στόμα του. Διασκεδάστε παρακολούθησέ τον, όχι με τον ταραχώδη τρόπο του Κρις Κρίστι (πρώην κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ), αλλά ως κάποια που φαίνεται να απολαμβάνει το πάρε-δώσε της μάχης».

Μην είσαι διασκεδαστική, αλλά αποτελεσματική

Ο Λάντον προτρέπει την όμορφη Χέιλι να παραδεχτεί ότι δεν είναι τόσο διασκεδαστική ή ίσως συναρπαστική όσο ο Τραμπ, αλλά αυτό δεν πειράζει διότι σκοπός της είναι να αγωνίζεται για να κυβερνήσει όχι για να διασκεδάζει τα πλήθη. «Ένας λυσσασμένος σκίουρος σε ένα εργαστήριο χημείας είναι συναρπαστικό να παρακολουθείτε αλλά μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά» λέει χαρακτηριστικά ο Λάντον. «Το να κάνεις την πραγματική δουλειά της προεδρίας έτσι ώστε να ωφεληθεί πραγματικά ο αμερικανικός λαός είναι συναρπαστικό», λέει ο Λάντον.

Για τον ίδιο, μια διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών που εμπλέκονται στη πολιτική είναι ότι στους άνδρες αρέσει να λένε προσωπικές και συναισθηματικές ιστορίες γιατί πιστεύουν ότι αυτό σημαίνει ότι είναι ευαίσθητοι. Οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να φοβούνται ότι θα τις κάνει να φαίνονται αδύναμες. Έτσι, ίσως η Χέιλι μπορεί να είναι επιφυλακτική εν μέρει επειδή εκπαιδεύτηκε ως λογίστρια.

Τέλος ο Λάντον, λέει στην Χέλεϊ να απαλύνει τη φωνή της και να πει μια μια ειλικρινή ιστορία. «Αυτό θέλει ο κόσμος, όχι τη μεγαλοπρέπεια του ανθρώπου εναντίον του οποίο αγωνίζεστε. Νίκι, ήρθε η ώρα να πας στον πυρήνα σου».