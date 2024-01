ΗΠΑ: Σταμάτησε να τον βοηθήσει, της έκλεψε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε λίγη ώρα αργότερα

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ορλάντο, όταν μια 35χρονη σταμάτησε στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, προκειμένου να βοηθήσει έναν άνδρα που είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Ωστόσο, ο άνδρας της έκλεψε το αυτοκίνητο και λίγα λεπτά αργότερα έχασε τη ζωή του.

Το απόγευμα της Τρίτης (23/01) η 35χρονη γυναίκα κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο 50 στο Μπρούκσβιλ, κοντά στο Ορλάντο. Σε κάποια στιγμή είδε ένα αυτοκίνητο που είχε πέσει στη διαχωριστική νησίδα. Αμέσως σταμάτησε το αυτοκίνητό της, προκειμένου να δει αν χρειάζεται κανείς βοήθεια.

Τότε, όπως αναφέρει η nypost.com, είδε τον 29χρονο οδηγό του τρακαρισμένου αυτοκινήτου να πηγαίνει προς το μέρος της και να της κλέβει το αυτοκίνητο, αφήνοντάς τη στον αυτοκινητόδρομο μόνη και αβοήθητη.

