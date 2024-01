Βρετανία: Τεράστια προβλήματα στις μεταφορές από την καταιγίδα Ίσα – Χωρίς ρεύμα χιλιάδες σπίτια

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Βρετανίας αντιμετώπισε προβλήματα, πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες σπίτια έμειναν σήμερα Δευτέρα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα της καταιγίδας Ίσα από τη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τα δρομολόγια των τρένων σε ορισμένα τμήματα της νότιας Αγγλίας επίσης επηρεάστηκαν -περιλαμβανομένων εκείνων μεταξύ σταθμών του Λονδίνου και του αεροδρομίου του Γκάτγουικ.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ηλεκτροδότησης UK Power Networks ανακοίνωσε ότι απεκατέστησε την ηλεκτροδότηση στα περισσότερα νοικοκυριά όπου είχε διακοπεί στη νότια και την ανατολική Αγγλία, αλλά ότι περί τα 45.000 σπίτια στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Δύσκολη η κατάσταση στη Σκωτία

Η Σκωτία επλήγη περισσότερο καθώς άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 144 χιλιομέτρων την ώρα οδήγησαν στην ακύρωση όλων των δρομολογίων του σιδηροδρόμου.

Έντονες βροχοπτώσεις και ανεμοστρόβιλοι σαρώνουν τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία με 170.000 σπίτια και επιχειρήσεις να είναι χωρίς ρεύμα.

Τα πεσμένα δέντρα κλείνουν τους αυτοκινητοδρόμους στη Σκωτία και τις γραμμές του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ έχουν σπεύσει στα σημεία μηχανικοί, εξοπλισμένοι με αλυσοπρίονα για να τα απομακρύνουν σε τουλάχιστον είκοσι τοποθεσίες.

ℹ️STORM ISHA UPDATE – MON 22 JAN.

There are currently NO ScotRail services running following Storm Isha. This is for safety reasons. We’ll keep our app, website and JourneyCheck page (https://t.co/J1m2DnhAEG) fully updated so please check them regularly for updates. https://t.co/VU4A9kkYhh pic.twitter.com/Jv824wyKMc

— ScotRail (@ScotRail) January 22, 2024