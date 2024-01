Η Χιρόνα κάνει και μαθήματα μεταγραφών

Η Χιρόνα εντυπωσιάζει με την παρουσία της στο ισπανικό πρωτάθλημα καθώς φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 21 παιχνίδια, έχοντας συγκεντρώσει 52 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη δεύτερη της βαθμολογίας, Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα αγωνιστικά επιτεύγματα της ομάδας παραπέμπουν σε… θαύμα, ωστόσο γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η πορεία της Χιρόνα οφείλεται στη σκληρή δουλειά των παικτών και του προπονητή της.

Χθες βράδυ η Χιρόνα διέλυσε την Σεβίλλη με 5-1, αποδεικνύοντας ότι είναι αποφασισμένη να κάνει το «μπαμ» και να πάει μέχρι τέλους στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Και με τέτοιες εμφανίσεις όπως αυτή κόντρα στους Ανδαλουσιάνους, όλα είναι πιθανά καθώς η Χιρόνα δείχνει πραγματικά ασταμάτητη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής φυσικά στο χθεσινό ματς αλλά και μέχρι στιγμής στη σεζόν είναι ο Ουκρανός σέντερ φορ, Αρτέμ Ντόβμπικ, ο οποίος πέτυχε τρία γκολ κόντρα στη Σεβίλλη και μάλιστα σε διάστημα έξι λεπτών.

Ναι, καλά διαβάσατε δεν έγινε λάθος. Ο Ντόβμπικ διέλυσε την αμυντική γραμμή της Σεβίλλης, πετυχαίνοντας χατ τρικ σε έξι λεπτά.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Ουκρανός φιγουράρει στην πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ της Λα Λίγκα, έχοντας μέχρι στιγμής πετύχει 14 γκολ.

