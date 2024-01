Ο Γκουαδράδο αποχαιρέτησε την Μπέτις κι επιστρέφει στο Μεξικό

Μετά από 6,5 χρόνια στην Μπέτις, ο Αντρές Γκουαδράδο αποχωρεί από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας προκειμένου να αγωνιστεί στην πατρίδα του με την φανέλα της Κλαμπ Λεόν.

Ο Μεξικανός μέσος, ο οποίος είναι και ο πρώτος αρχηγός των «βερδιμπλάνκος» από τότε που αποσύρθηκε ο Χοακίν, ανακοίνωσε το τέλος του από την Μπέτις, με την οποία είχε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Ο Γκουαδράδο θα αγωνιστεί μετά από 17 χρόνια ξανά στο μεξικανικό πρωτάθλημα, αποδεχόμενος μία πολύ καλή οικονομική πρόταση από την Κλαμπ Λεόν, στην οποία θα παραμείνει και μετά την απόσυρσή του αναλαμβάνοντας πόστο στην ομάδα .

Ο 37χρονος άσος, ήταν κάτοικος του «Μπενίτο Βιλιαμαρίν» από το καλοκαίρι του 2017, όταν και αποκτήθηκε από την Αϊντχόβεν, καταγράφοντας συνολικά 218 εμφανίσεις με απολογισμό 5 γκολ και 17 ασίστ. Μάλιστα, ο Γκουαδράδο είναι ο ξένος με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της Μπέτις, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa del Rey το 2022.

Η Μπέτις με την σειρά της αποχαιρέτησε τον Γκουαδράδο, σε μία ωραία τελετή της Παρασκευή (19/1) κι έδωσε την ευκαιρία στον Μεξικανό να αποχαιρετήσει την ομάδα και τους φιλάθλους των «βερδιμπλάνκος». «Χθες προσπάθησα να γράψω μερικές λέξεις και δεν μου βγήκαν. Έχω αυτό το ανάμεικτο συναίσθημα και είπα ότι θα είμαι πάντα αυθόρμητος, θα προσπαθήσω να φύγω με τον ίδιο τρόπο. Ευχαριστώ τους φίλους της ομάδας γιατί με έκαναν να νιώσω σαν μέλος της ομάδας από την πρώτη μέρα. Έφερα τη μεξικάνικη σημαία μου όπου κι αν πήγαινα», ανέφερε ο συγκινημένος ο Μεξικανός.

Στην συνέχεια, τον λόγο πήρε ο προπονητής της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι:«Όταν επιτυγχάνεις είναι επειδή υπάρχουν ηγέτες . Από τότε που έφτασα εδώ ήμουν τυχερός που έχω αρχηγούς όπως ο Χοακίν και ο Αντρές. Είμαι χαρούμενος για αυτόν και τον ευχαριστώ για την συνεργασία μας. Ελπίζω να αγωνιστεί για όσο θέλει ακόμα».

What goes around comes around, @AGuardado18.#L1ttlePrinc8 pic.twitter.com/qw3kuHHRlF

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) January 19, 2024