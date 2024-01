Η πρώτη εμφάνιση του πρίγκιπα Χάρι μετά το χειρουργείο της Κέιτ Μίντλετον – Απούσα η Μέγκαν Μαρκλ

Ως ζωντανός θρύλος της Αεροπορίας σε τελετή στο Μπέβερλι Χιλς τιμήθηκε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι τιμήθηκε για τη δουλειά του ως πιλότος στον βρετανικό στρατό και τώρα αναγνωρίστηκε δίπλα στους Buzz Aldrin, Jeff Bezos, Tom Cruise και Neil Armstrong.

Η βραδινή του έξοδος την Παρασκευή σηματοδοτεί την πρώτη του εμφάνισή από τότε που η Κέιτ Μίντλετον υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος αποκάλυψε το δικό του πρόβλημα υγείας με διευρυμένο προστάτη.

Ο πρίγκιπας Χάρι, που δεν είχε στο πλευρό του τη Μέγκαν Μαρκλ, εμφανίστηκε λαμπερός και χαμογελαστός στην εκδήλωση που είχε για οικοδεσπότη τον πρεσβευτή της Αεροπορίας Τζον Τραβόλτα.

